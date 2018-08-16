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После обрушения моста в Генуе Италия хочет национализировать автострады

  • 16.08.2018, 17:32
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Фото: REUTERS / Stefano Rellandini

У оператора итальянских автострад хотят отозвать лицензию.

Вице-премьер Италии обвинил компанию Autostrade per l'Italia в ненадлежащем обслуживании рухнувшего моста, руководство компании опровергает обвинения

После обрушения моста в Генуе Италия грозит национализировать автострады. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Итальянский вице-премьер Луиджи Ди Майо сегодня обвинил компанию Autostrade per l'Italia, которая управляет сетью итальянских автострад в рамках концессионных соглашений, в пренебрежении безопасностью и ненадлежащем обслуживании обрушившегося моста.

По его словам, государство должно взять на себя управление автострадами, если их нынешние операторы не могут надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Компании следовало инвестировать в безопасность, а не направлять средства на выплату дивидендов, считает Ди Майо.

Представленные на Миланской фондовой бирже акции компании Atlantia, владеющей Autostrade per l'Italia, упали на 25%.

У оператора итальянских автострад необходимо отозвать лицензию, а саму компанию - оштрафовать на сумму до 150 млн евро, заявил накануне министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.

Руководство Autostrade per l'Italia опровергает обвинения в свой адрес. Техобслуживание моста проводилось четыре раза в год в соответствии с предписаниями, заявила компания.


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