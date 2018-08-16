Как в Беларуси «растят» коррупционеров 1 16.08.2018, 18:26

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Фото: gomel.1prof.by

Белорусская номенклатурная система не реагирует на нарушения чиновников.

На минувшей неделе силовики задержали руководителя одного из крупнейших агрохолдингов страны – директора агрокомбината «Южный» Виктора Крышнева, сообщают «Сильные новости». Как пишет ресурс, он попался на получении незаконного денежного вознаграждения – проще говоря, взятке.

UDF.BY обратил внимание на странные моменты в биографии руководителя.

Был уволен с должности первого заместителя главы района

Виктор Крышнев достиг пика в своей карьере довольно рано. До 2009 года он долгое время возглавлял в родной деревне сельскохозяйственное предприятие «Нивы» (Жлобинский район), пока его не пригласили на должность первого заместителя Буда-Кошелевского райисполкома, начальника райсельхозпрода. Карьерный взлет всего в 36 лет!

Но что-то пошло не так. В 2014 году Крышнев возглавил в том же районе сельскохозяйственный комплекс «Юбилейный» (филиал «Гомсельмаша»), что выглядело понижением в должности. Почему Крышнева разжаловали из числа руководителей района – осталось загадкой.

Сменил за несколько лет три хозяйства

В последующие годы Виктор Крышнев продолжил переезжать с места на место. Сельскохозяйственный комплекс «Юбилейный» чиновник возглавлял недолго. С середины 2016-го он уже был утвержден на должность директора дочернего сельскохозяйственного предприятия «Белоруснефть-Особино» (брэнд «Смачная птушка»). Но и там по каким-то причинам продержался всего полтора года.

Фото: sozhnews.by

С начала нынешнего года Крышневу доверили один из крупнейших агрохолдингов страны – агрокомбинат «Южный» в Гомельском районе, занимающийся производством свинины. Здесь Виктор Крышнев обновил личный рекорд – проработал директором всего полгода.

Несмотря на переезды, его регулярно награждали

Таких как Виктор Крышнев в народе называют «летунами». Под ними подразумевают руководителей, которые из-за своей неэффективной работы или нарушений нигде подолгу не задерживаются. Но в выстроенной в Беларуси системе управления они чувствуют себя довольно комфортно.

Пока Виктора Крышнева не задержали (если верить прессе), он успел сменить несколько руководящих должностей, и никого не смущало, что на прежней работе он надолго не задерживался.

Более того, Крышнева, который за короткое время по логике просто не мог успеть добиться заметных успехов, регулярно награждали.

Министр сельского хозяйства Леонид Заяц удостоил его как чиновника райисполкома почетной грамотой.

Фото: газета «Авангард»

В качестве руководителя СК «Юбилейный» Крышнев признавался лучшим среди работников в Буда-Кошелевском районе. Как глава РУП «Белоруснефть-Особино» он побеждал на районном конкурсе «Наша гордость».

Фото: газета «Авангард»

Наконец, за месяц до задержания Крышневу вручили благодарственное письмо районного «cовета депутатов».

Последние коррупционные скандалы доказывают, что номенклатурная система не реагирует на нарушения чиновников, пока их не арестуют силовики.