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Кто согласился за $60 тысяч переехать в швейцарскую деревню?

  • 16.08.2018, 19:29
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Новость о Альбинене вызвала живой отклик из разных стран.

«Вокруг света» писал о том, что власти Альбинен предложили заплатить людям по $60 тысяч за то, чтобы те переехали сюда жить. Дело в том, что за последние 80 лет количество жителей этой горной деревни уменьшилось примерно до сотни, причем более половины оставшихся – люди пожилые. А многие из домов – это дачи, куда жильцы наведываются лишь несколько раз в год.

Чтобы исправить эту ситуацию, в ноябре 2017 года жители деревни проголосовали за пакет «спасательных мер». В нем предлагалось, чтобы любой швейцарец или постоянный резидент страны, решивший переехать в деревню и купить, переоборудовать или построить там дом, получил бы финансовое вспоможение в виде 25 000 швейцарских франков на взрослого, 50 000 франков на пару и 10 000 франков на ребенка.

По условиям сделки, кандидаты должны быть моложе 45 лет и прожить в Альбинене не менее десяти лет – в случае переезда им придется вернуть деньги. Кроме того, они должны инвестировать минимум 200 000 франков из собственного кармана в покупку или строительство недвижимости в деревне.

Иностранцы с чемоданами

Новость о Альбинене вызвала живой отклик из разных стран. В деревню даже приехали иностранцы с чемоданами, готовые остаться навсегда. Но глава муниципалитета Беат Йост (Beat Jost) объяснил им, что предложение адресовано только тем, у кого уже есть швейцарский паспорт или вид на жительство в стране.

Швейцарцы, живущие за границей, тоже всерьез рассматривали возможность переезда. Например, жители кантона Вале Верена Глаузер (Verena Glauser) и ее муж как раз подыскивали недвижимость в деревне. Им нужна была квартира для взрослой дочери, которая живет сейчас в Бразилии, но хотела бы перебраться со своей семьей в Швейцарию.

Первые переселенцы

На данный момент муниципалитет одобрил две заявки, на рассмотрении еще три. В начале октября в деревне появятся первые переселенцы – семья из кантона Ааргау. Один ребенок у них уже есть, второй на подходе. Они купили дом в Альбинене и получат 70 000 швейцарских франков.

Вторая одобренная заявка принадлежит жителю Альбинена, который сейчас ведет капитальный ремонт в старом доме.

Схема финансового вознаграждения покрывается из специального фонда, в который муниципалитет будет выплачивать 100 000 франков в год. Количество мест ограничено. В деревне намерены привлечь максимум 5-10 семей переселенцев на протяжении ближайших пяти лет.


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