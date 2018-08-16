Украинский футболист показал московским болельщикам щитки с национальным флагом 3 16.08.2018, 20:20

Евгений Хачериди

Болельщики «Спартака» пришли в негодование.

Украинский защитник греческого ПАОК после матча против российского "Спартака" в Москве вызвал волну негодования у местных болельщиков, сообщает 24tv.ua.

После игры, когда игроки греческой команды пошли к трибунам со своими болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, со стороны российских фанатов начали проистекать возгласы в их сторону. Защитник греческого клуба украинец Евгений Хачериди в ответ на это показал фанатам на свои щитки с флагом Украины.