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Украинский футболист показал московским болельщикам щитки с национальным флагом

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  • 16.08.2018, 20:20
Евгений Хачериди

Болельщики «Спартака» пришли в негодование.

Украинский защитник греческого ПАОК после матча против российского "Спартака" в Москве вызвал волну негодования у местных болельщиков, сообщает 24tv.ua.

После игры, когда игроки греческой команды пошли к трибунам со своими болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, со стороны российских фанатов начали проистекать возгласы в их сторону. Защитник греческого клуба украинец Евгений Хачериди в ответ на это показал фанатам на свои щитки с флагом Украины.


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