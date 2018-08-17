Сестра Олега Сенцова: Путина нужно просто измотать 2 17.08.2018, 11:38

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Олег Сенцов

Как освободить украинского режиссера.

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан считает, что освободить брата возможно, измотав президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение она выразила в интервью телеканалу "Дождь": "Максимум, возможно, просто измотать Путина. Вчера говорили об этом с Ахтемом Чийгозом, тоже бывшим украинским политзаключенным, он считает, что Путина можно просто вымотать, и он поймет, что это все бессмысленно, и скажет: "Да забирайте уже, просто отстаньте". Возможен такой вариант. Что касается торгов, опять же, насколько я знаю, Путину предлагали очень многое, и все время – либо молчание, либо отказ. Вообще в отношении Олега он практически всегда просто отмалчивается. Почему так?" – сказала Каплан.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.

Сенцов своей вины не признал. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

13 июля стало известно, что с просьбой помиловать сына к Путину обратилась мать Сенцова Людмила. Российские власти не приняли прошения о помиловании Сенцова, заявив, что он должен попросить об этом сам. Каплан заявила, что Сенцов не будет просить Путина о помиловании.