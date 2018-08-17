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Фотофакт: Митрополит Тадеуш Кондрусевич покатался на качелях в центре Минска

  • 17.08.2018, 13:15

Он решил первым протестировать детскую площадку, которая открылась около костела св. Роха.

16 августа в минском приходе Пресвятой Троицы (св. Роха) на Золотой Горке состоялось торжество с участием архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Мероприятие началось с выставки ретро-авто, которые ездили по улицам Минска полвека назад, также там работали религиозные ярмарки, пишет catholic.by.

После окончания мессы присутствующие отправились на недавно переданную властями часть погоста у костела.Там накануне появилась многофункциональная детская площадка. Особенно понравились архиепископу качели. И он решил их испытать первым вместе с епископом католической архиепархии Минска-Могилёва Юрием Кособуцким. Последовать их примеру он предложил и другим священникам.


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