Крик души болельщика минского «Динамо»: Я не верю в их честность как спортсменов 25 17.08.2018, 14:01

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Шесть причин, почему матч «Зенит» - «Динамо» Минск вызывает подозрения.

Сегодня утром в комментариях на спортивном портале «Трибуна» пользователь kravsha, видимо, собравшись с мыслями за ночь, написал большой текст, который можно назвать криком души. Человек назвал матч «Зенит» - «Динамо» дико странным и привел шесть пунктов, которые, по его мнению, вызывают подозрения. Среди них - реакция Гуренко на голы, игра Горбунова и исчезновение Николича (правда, уже после написания этого комментария появилась информация, что серб не играл якобы из-за повреждения). В конце текста пользователь практически обвиняет минскую команду в сдаче матча: «Я не верю в их честность как спортсменов. Что-то очень нехорошее вчера исполнили, грязное, постыдное, да еще и неубедительно сработали, спалились». Комментарий набрал уже 45 плюсов от других пользователей. А вы верите в такую теорию заговора?

- Дико «странный» «матч», тут эпитеты про «колхозников» и «деревенщину» в тему, ибо профессионалы так не палятся в 21 веке.

1. Главный вопрос - Куда, блин, исчез Николич. Лучший игрок первого матча, в Питер приехал,накануне матча давал свои комментарии насчет предстоящей игры, даже россияне его запомнили и удивлялись, почему он не в заявке, но «Представители «Динамо» не могли нам дать ответ, что с Николичем. Тем более, что утром с ним все было в порядке», – сказал Богданов в эфире «Матч Премьер».

2. Почему не вышел на поле «незаменимый» сын ГТ Артем Гуренко? Не поленился и посмотрел, он с 24 июня стабильно появлялся на поле хотя бы на замену (11 игр Динамо подряд), а тут матч 120 минут с 4 заменами, побегать-побороться в защите этот игрок в принципе способен, но Сергей Гуренко вдруг решил «поберечь» сына.

3. Первый гол - дико странная игра Горбунова, мяч явно опускается ему за спину, он весь полёт провожает его глазами, но не пятиться в ворота, и даже не вытягивает руки вверх (!), тупо таращится.

4. Пенальти Дзюбы в д.в. - Горбунов начинает падать в нижний угол ворот еще во время разбега Дзюбы, тот фактически бьёт по уже пустым воротам, вратарь уже валяется как мешок с картошкой.

5. Ну и в целом запредельно слабая игра Горбунова весь матч, больно пересматривать и разбирать все эпизоды. Кому интересно, можно посмотреть следующий голевой момент Зенита сразу после того как счёт стал 4-0, на 84-й минуте, прострел с фланга Кузяева, Дзюба бьёт головой и чуть-чуть не попадает, Горбунов почему-то прыгает спиной в ворота, т.е. если бы он и достал мяч рукой, то уже находясь в воротах.

Дико слабая и странная игра Динамо в защите. Вдвойне слабая и странная на фоне первого матча, который состоялся 7 дней назад, и в котором минчане показали хорошую физ.подготовку, отрабатывали, закрывали все свободные зоны, навязывали борьбу, блокировали направление передач и ударов и т.п. Тут всё наоборот - вроде бегают рядом, но постоянно не добегают, теряют игроков в штрафной, оставляют свободные зоны игрокам Зенита и т.п. Особенно это начинало бросаться в глаза после удаления Паредеса при счете 2-0 и в начале второй добавленной 15-минутки при 4-1: минчане внезапно превращались в обос.аных 7-летних детей на ватных ножках, полнейший сброд необученных недоумков, в общем, эпитетов не хватает, мысль в том, что не может профессиональная футбольная команда за неделю начисто забыть, как играть в обороне, тем более стадион был пустой, судья в основное можно сказать им подсуживал (штуки 3 пенальти мог поставить легко), ну не с чего им было внезапно развалиться и поплыть.

6. Странная реакция Гуренко на гол Хващинского, голову руками обхватил, тогда как все вокруг на скамейке радуются, т.е. еще не стало понятно, что гол отменен.

Да много еще чего можно написать, но надоело. Нас.али в душу. Сильнейшее отвращение вызывает эта «команда», чуть ли не до рвоты. Я не верю в их честность как спортсменов. Что-то очень нехорошее вчера исполнили, грязное, постыдное, да еще и неубедительно сработали, спалились. Тьфу.