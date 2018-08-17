Как владелец гаража в Минске приучил водителей не парковаться напротив ворот 6 17.08.2018, 14:42

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Для этого минчанину потребовалась всего одна фраза.

Есть мнение, что для нашего человека существует только один запрещающий знак - железобетонная плита, перекрывающая въезд. Мнение, конечно, ироничное, но доля правды в нем есть. Так уж повелось в нашем обществе, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Однако не все готовы мириться с таким положением дел, пишет abw.by.

В Минске один владелец гаража одной фразой приучил автовладельцев не парковать машины напротив ворот. Эти фото были сделаны в 2016 году в районе улочек, прилегающей к ул. Ульяновской. Неизвестно, привел ли хозяин гаража свою угрозу в исполнение, но тогда никто не решился это проверять - у подъезда к постройке никто не парковался, хотя рядом край дороги всегда был заставлен автомобилями.

Прошло два года, как видим, угроза порезать резину стерлась (либо ее закрасили?), а водители, как говорится, помнят. К нашему немалому удивлению, при той же загруженности переулка припаркованными авто у этого гаража по-прежнему никто не рискует оставлять машину.