Белорусы не могут вернуться с курорта в Болгарии 2 17.08.2018, 16:18

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Турфирма не оплатила отель, а директор не выходит на связь.

В редакцию tut.by обратился минчанин Денис Еременок. Летом его мама с тетей решили отдохнуть в Болгарии. Купили тур в компании «Два солнца» и 3 августа полетели. Заселились в гостиницу. А в пятницу, 17 августа, когда женщины хотели выселиться, узнали: проживание у них не оплачено. Туристы возмутились, администратор вызвала полицию. В турфирме поясняют: всем занимался директор, а он не выходит на связь.

— Они мне написали, что приехала полиция, — рассказывает Денис и поясняет: в тур мама с тетей поехали в компании родных и друзей, всего восемь человек. Двое из них дети.

— Тур на двоих стоил 936 долларов, — Денис зачитывает договор. — В документе написано, из Бургаса их доставят в отель Созополя, где они будут отдыхать. По прилете их встретил какой-то мужчина, загрузил вещи в машину и повез в Поморие.

«Техническая неувязка», — так туристам объяснили ситуацию.

— Наши были недовольны, но ладно, — продолжает собеседник. — Жили, отдыхали. Как-то кто-то из работников вскользь обронил, что у них что-то не оплачено. Они не поверили, связались с турагентством, там их успокоили: все хорошо. Сегодня собрали сумки, вынесли на ресепшен, прибегает администратор и просто за руки их хватает и не выпускает. Вы, говорит, не заплатили за проживание. Они: «Как не заплатили?» Им показывают счета — действительно, расчета нет.

В отчаянии женщины позвонили Денису, а он — в компанию «Два солнца».

— Я набираю, снимает девушка, говорит, что всем лично занимался директор и только он владеет информацией, — собеседник восстанавливает тот разговор. — Но директор якобы выключил телефон и уже несколько дней не выходит на связь. Более того, насколько я понимаю, и билеты на сегодняшний обратный рейс нашим он тоже не забронировал.

По словам родственника, в турагентстве ему сообщили: менеджер пытается найти туристам обратные билеты. Предварительно домой они вернутся не раньше 20 августа.

— Спрашиваю: «А что они будут делать все это время?», — не скрывает эмоций молодой человек. — Менеджер говорит: будем решать проблему, чтобы они продолжили отдых. Но у них почти не осталось денег, на что они останутся там жить? Да и кто заплатит за время, которое они уже провели в отеле?

«Директор наш на связь не выходит»

В компании «Два солнца» говорят, что пытаются помочь туристам. Ситуацию с полицией разрешили, за время, которое белорусы уже провели в отеле, заплатили. Пояснить, как возникла такая ситуация, не могут: «Всеми оплатами занимается директор», у менеджеров к этому доступа нет.

— Директор наш на связь не выходит […], — рассказывают в турфирме.

Давно ли он исчез, не знают.

— Сейчас мы ищем любые билеты на ближайшее время, — описывает ситуацию менеджер. — Пытаемся собрать деньги, которые у нас есть, чтобы продлить туристам проживание. Каждые две минуты мы на телефоне с отелем и туристами. Туристы — это наши хорошие знакомые, никто их не бросает […].

Пока готовился материал, с tut.by снова связался Денис. Рассказывает, что ему только что звонили родные из Болгарии. По его словам, за номер в гостинице компания «Два солнца» заплатила лишь часть денег. Расчета за сегодняшнюю и последующие ночи до сих пор нет.

— Я связался с консулом, переслал все документы по этой ситуации, — говорит собеседник. — Они решают ситуацию. Но что делать дальше, родные не знают. Где они проведут эту ночь, неизвестно.