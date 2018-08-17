Ford показал тизер своего первого беспилотного автомобиля 17.08.2018, 17:53

В течение ближайших трех лет такие машины появятся во многих американских городах.

Ford показал тизер своего первого беспилотного автомобиля с автономной системой вождения 4-го уровня. Его официальный дебют состоится в 2021 году, передает autonews.ua.

Тизер полностью скрывает первый серийный беспилотный автомобиль компании Ford. Зато видно, что на его крыше установлен большой датчик или сканер. У него не будет ни руля, ни педалей газа и тормоза. Он получит систему автономного вождения 4-го уровня. Это значит, что он не полностью автономный. По-настоящему беспилотные машины должны иметь систему автономного вождения 5-го уровня.

Первые беспилотные автомобили Ford с системой автономного вождения 4-го уровня будут предназначены для использования только в отдельных районах городов. Причем только при хороших погодных условиях. Если, например, накрапывает дождь, то ездить на такой машине нельзя, так как увеличивается риск сбоя автономной системы.

Беспилотные автомобили Ford получат обновленные элементы, в том числе кузов, колеса и тормоза. Это необходимо, чтобы машины выдержали «экстремальные рабочие циклы».

Ford уже сейчас тестирует беспилотные авто, а в течение ближайших трех лет такие машины появятся во многих американских городах. Официальная премьера серийного «беспилотника» запланирована на 2021 год.