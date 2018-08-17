Гродненский активист: Пора меня лысую резину! 17.08.2018, 19:41

В Гродно прошел суд за «пикет в интернете».

17 августа суд рассмотрел несколько административных дел против руководителя Гродненской областной организации ОГП Николая Саляника: активиста судили за акцию 3 июля, которую удалось осуществить только в социальных сетях, пишет сайт телеканала «Белсат».

3 июля Николая Саляника вместе с другим активистом Александром Лаврентьевым люди в штатском грубо задержали за попытку проведения несанкционированного пикета. В тот день Саляник и Лаврентьев одели тюремные полосатые робы и, держа в руках табличку с надписью «Беларусь – страна для жизни», сфотографировались и опубликовали снимок в социальных сетях. В таком виде активисты собирались побывать на праздновании Дня Независимости, которое в тот день проводилось в городе.

Однако, как только мужчины попытались выйти из квартиры, их сразу схватили сотрудники ОМОНа. Активисты вышли из дома на свою акцию, несмотря на то, что их ждали специальные бусы. Как утверждает Николай Саляник, после задержания его избили омоновцы, и он попал в больницу. В больнице сотрудники милиции отобрали полосатую одежду, вернув после составления протокола только тюремную шапку. В ней Николай Саляник выступил на суде.

При чем здесь Максим Мархалюк?

Как выяснилось в ходе суда, сотрудники милиции зафиксировали снимок в тюремных робах еще 2 июля, однако попыток задержать активистов за это не делали. По словам сотрудников милиции, на утро следующего дня Николая Саляника приехали проверять совсем по другому делу. Как утверждает свидетель старший участковый инспектор Отделения милиции Фолюш Октябрьского РОВД Александр Пицко, 3 июля вместе с коллегой они работали по линии пропавшего прошлой осенью мальчика Максима Мархалюка и выявляли автомобили, в частности универсал (кузов). Такой собственно имел и Николай Саляник.

«Утром мы находились на Ольшанке. Обратили внимание, что из подъезда вышел гражданин Саляник с молодым парнем. Мы представились. Я показал удостоверение, попросил просто показать документы и открыть автомобиль. Он стал громко кричать, что ничего показывать не будет, оттолкнул меня, сел в машину и уехал», – заявил Александр Пицко.

В свою очередь Николай Саляник отметил, что сотрудники милиции были в гражданской одежде, их авто было без опознавательных знаков, а удостоверение он не мог прочитать без очков. По этой причине член ОГП в Гродно подумал, что это «бандиты» и уехал.

Как заявил второй свидетель Андрей Пацуй, сотрудник ОМОНа Ленинского РОВД, 3 июля они получили наводку о неповиновении от инспектора милиции Пицко. Они приехали на место и задержали активистов, которые вышли из подъезда Александра Лаврентьева в полосатых робах.

«Николай Васильевич вышел из здания, держа на веревке своего коллегу, у которого был заклеен рот, и держал табличку с надписью «Беларусь – страна для жизни», – заявил свидетель.

При этом Андрей Пацуй не подтвердил факт избиения Николая Сfляника в бусе во время задержания. Вместо того он обвинил активиста в нанесении их служебной машине материального ущерба в размере 298 рублей.

Отсутствие у сотрудников ОМОН опознавательных знаков, служебной одежды и служебного автомобиля на суде подтвердили другие свидетели, которые присутствовали 3 июля при брутальным задержания активистов.

Общественный активист Сергей Веремеенко предложил на суде показать видеозапись, на которой видно, каким образом сотрудники ОМОНа забрасывали Саляника и Лаврентьева в бус, однако судья отказала в этой просьбе. В свою очередь сотрудники милиции, которые выступали свидетелями, отказались предоставить видео, записанное ими 3 июля на видеорегистратор. Они сослались на то, что через 30 дней техника автоматически стирает записи.

Пикетирование в интернете?

Николая Саляника судили по двум статьям Административного кодекса РБ: два раза за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (ст. 24.4), а также за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23:34).

Судья Татьяна Гергель присудила Николаю Салянику 10 базовых штрафа за первую статью и 20 базовых штрафа за вторую. Однако во время зачитывания приговора в целом судья назвала 25 базовых штрафа (612 рублей), возможно, сделав «скидку» для пенсионера.

«Могу сказать только, что это ужас. Судья не учитывала показания свидетелей, даже запретила показать видео, на котором все видно. Это еще раз доказывает, что приговор был заранее известен. Чувствую себя просто опустошенным», – прокомментировал постановление суда активист.

Гродненский активист Анатолий Мышкевич прокомментировал это дело в «Фейсбуке» таким образом: «Банда опять вышла на дело! Сегодня грабанули пенсионера на 25 базовых! Пора менять лысую резину!»