Британец c фургоном мороженщика соберет деньги для белорусских детей 17.08.2018, 21:57

Дэвид Риверс хочет помочь детям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

Дэвид Риверс из деревни Сэдбердж графства Дарем примет участие в ралли старых автомобилей, чтобы собрать деньги для белорусских детей, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает местное издание Northern Echo, пишет сайт «Беларусь и мир».

Гонка носит название Two Ball Banger Rally. В этом году она будет проходить в течение четырех дней и маршрут проляжет через 8 стран: Францию, Бельгию, Люксембург, Германию, Австрию, Швейцарию, Италию и Монако.

Фургон, вид сбоку

Фото: thenorthernecho.co.uk

По правилам, в соревнованиях могут участвовать любые машины. Но в основном зачете – те, что принято называть колымагами, драндулетами или развалюхами, то есть годные скорее для сдачи в металлолом.

По крайней мере, их стоимость не должна превышать 567 фунтов стерлингов.

Кроме итоговых наград, экипажи по дороге выполняют различные неожиданные задания и также получают за их быстрое выполнение призы.

При этом гонка – понятие относительное. Больше всего в таких соревнованиях ценятся оригинальность и фантазия, с которой оформляются и переделываются автомобили, а также тяга команд к приключениям и стойкость в преодолении трудностей.

Одновременно поощряется сбор участниками ралли средств для различных благотворительных фондов.