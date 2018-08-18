Как правильно консервировать овощи и фрукты? 1 18.08.2018, 9:03

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Домашнее консервирование – дело сложное, требующее внимания и аккуратности.

Лето – пора домашнего консервирования. Именно сейчас запасливые хозяйки закатывают баночки с вкусными солеными и маринованными овощами и грибами, вареньями и компотами, сообщает sobesednik.ru.

Домашнее консервирование – дело сложное, требующее внимания и аккуратности. Нужно ведь не просто сохранить натуральный вкус, аромат, витаминную и питательную ценность овощей и фруктов, но и сделать так, чтобы домашние заготовки не испортились и не стали опасными для здоровья.

Очень важным этапом является стерилизация банок и крышечек. Ведь если на них останутся бактерии, заготовки испортятся. Кстати, именно из-за необходимости стерилизации лучше брать банки 0,5-0,7 литра. Ведь их проще равномерно обработать по всему объему. И банки, и крышки, сначала необходимо хорошо промыть теплым раствором пищевой соды (на один литр воды – одна чайная ложка соды).

Крышки достаточно проварить несколько минут в кипящей воде прямо перед закатыванием.

Для стерилизации банок существует несколько способов:

1. На пару.

Поставьте поверх кастрюли с водой решетку или специальный ограничитель в виде крышки с дыркой по диаметру горлышка банки. Установите банку горлышком вниз, когда вода закипит, и обрабатывайте паром как минимум 15 минут. Переставьте банку на сухую и чистую, с двух сторон проглаженную утюгом ткань.

2. Кипячение.

Вам понадобится или большая кастрюля, или скороварка. Банки внутри устанавливаются вверх дном и провариваются. Скороварка удобнее и надежнее, режим в данном случае нужно выбирать "варка", банки обрабатываются 15-20 минут. Потом они точно так же выставляются на чистую ткань.

3. Микроволновка.

Налейте воду на поддон, установите банки на специальной решетке горлышком вниз и включите СВЧ на полную мощность на 3-4 минуты. После выставляем их на ткань.

4. Духовка.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте в нее промытые банки. Дайте им высохнуть в духовке.

Выбираем плоды

Чтобы домашние заготовки удались на славу, необходимо правильно отобрать овощи и фрукты.

• Выбирайте крепкие, зрелые, но не переспевшие плоды.

• Не берите плоды с любыми дефектами.

• Выбирайте небольшие плоды. Они не только лучше выглядят в банке, но и лучше пропитываются рассолом или маринадом.

• Плоды должны быть похожей формы, примерно одного размера и одной степени зрелости. Тогда они одинаково пропитаются рассолом.

• Лучше брать плоды с тонкой кожурой.

• Если вы собрались засаливать патиссоны, кабачки или баклажаны, то лучше брать молодые плоды. Потому что слишком большие не такие нежные, а кожура у них слишком толстая.

• Не стоит закатывать в одну банку разные овощи. Исключение составляют лечо, салаты, икра (то есть консервы с измельченными овощами).

• Если вы нарезаете овощи, то кусочки их должны быть одной формы и одного размера.

Любые плоды надо хорошо промыть и подвергнуть кратковременной обработке кипятком или паром. Это нужно не только для стерилизации, но и чтобы разрушились пигменты, вызывающие потемнение плодов.

Готовим маринады

• Берите только бутилированную или фильтрованную воду, без посторонних запахов.

• Вместо столового уксуса можно использовать яблочный, винный или настоянный на травах. Это поможет добиться нового вкуса знакомых блюд.

• Соль должна быть без добавок, крупного или среднего помола. В процессе консервирования можно добавить в банки листья черной смородины, вишни, душистый перец, хрен, чеснок, стебли укропа. Эти приправы не только улучшают вкус овощей, но и влияют на их качество. Например, хрен придает соленым огурчикам их неповторимый хруст. А некоторые из приправ еще и препятствуют образованию плесени или грибков.

Советы

Закатанные банки с готовыми соленьями лучше перевернуть. При этом крышка дольше остается горячей, что обеспечит дополнительную стерилизацию. Кроме того, сироп или маринад всегда немного липкие, и если есть совсем маленькие щели, они просто заклеиваются. А если банка плохо закрыта, вы сразу увидите это, так как она даст течь. Также рекомендуется укутать банки одеялом на два дня, а после остывания хранить их в сухом, прохладном и темном месте.