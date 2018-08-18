Кулинарная дипломатия: как еда влияет в международные отношения 18.08.2018, 10:16

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Иногда гастрономия значит больше, чем мы думаем.

Еда воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся, но в сфере политики и дипломатии она приобретает особое значение. «Вокруг света» вспоминает о наиболее интересных кулинарных казусах в сфере международных отношений за последнее время.

Пиво в обмен на рыбу

Если люди обмениваются съестными подарками, учитывая кулинарные предпочтения друг друга, это свидетельствует об их стремлении сохранить добрые взаимоотношения. Когда же эти люди — политики, их личные симпатии вполне могут оказать влияние на принятие тех или иных решений.

Так, в марте этого года в интервью журналисту Андрею Кондрашову российский президент Владимир Путин заметил, что немецкий канцлер Ангела Меркель время от времени привозит ему в подарок радебергское пиво. Это светлое пиво производится в восточногерманском городе Радеберг c 1872 года. Его поклонниками в свое время были король Саксонии Фридрих Август III и объединивший Германию в единое государство «железный канцлер» Отто фон Бисмарк.

Когда журналисты попросили Меркель подтвердить эту информацию, она призналась, что однажды сама получила от президента России в подарок копченую рыбу.

«Рекс, ешь салат»

Американский лидер Дональд Трамп успел прославиться своим эксцентричным поведением, поэтому СМИ то и дело сообщают о курьезных случаях, которые происходят с президентом США или по его вине.

Например, газете The Wall Street Journal стало известно, что во время азиатского тура в ноябре прошлого года американский президент заставил тогдашнего главу внешнеполитического ведомства США Рекса Тиллерсона съесть несвежий салат. Именно таким блюдом китайская сторона угощала делегацию из США. Трамп волновался, что принимающая сторона обидится, если салат останется нетронутым, и сказал Тиллерсону: «Рекс, ешь салат». В ответ тот лишь рассмеялся.

Издание связало инцидент с напряженными отношениями между президентом США и Госсекретарем, которые закончились увольнением Тиллерсона в марте 2018 года.

Меню как недвусмысленный намек

С американским президентом Дональдом Трампом косвенно связана и еще одна кулинарно-политическая история. Речь идет об историческом саммите США и КНДР в Сингапуре, на котором Трамп встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Еще осенью главы государств обменивались взаимными угрозами: в КНДР обещали нанести по США «невероятный и неожиданный» удар, а Трамп говорил о возможности «полностью уничтожить» Северную Корею и называл Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

В преддверии встречи двух лидеров в меню баров и ресторанов Сингапура появились связанные с предстоящим событием блюда. Об этом написало местное издание The Strait Times. Например, в меню появился корейский чай со льдом «Саммит», приготовленный из настоянных на меду цитрусовых, бургер «Трамп-Ким», тако «Человек-ракета», а также голубой коктейль с бурбоном «Трамп» и красный «Ким» на основе традиционного корейского алкогольного напитка.

Некоторые пункты меню недвусмысленно намекали на то, каких результатов мир ждет от встречи Трампа и Ким Чен Ына. В одном из ресторанов появился «Бургер мира», при приготовлении которого используются американский острый сыр чеддер и корейская маринованная грудка пулькоги. Еще одним оригинальным посланием стал парный сет алкогольных коктейлей «Броманс» (от англ. bromance — мужская дружба). Заказывать эти напитки можно только вместе, таким образом авторы сета хотели подчеркнуть, что для дружественных взаимоотношений нужны усилия обоих участников переговоров.

Протест десерту

Южная Корея также оказалась вовлеченной в кулинарный дипскандал. В апреле 2018 года состоялся саммит между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, для которого организаторы мероприятия разработали особое меню. В качестве десерта лидеров решили угостить манговым муссом, украшенным белым шоколадом с изображением единой Кореи и островов Токто.

Скандал возник на почве того, что на эти острова претендует Япония. В настоящее время архипелаг принадлежит Южной Корее, но японская сторона считает их своими. В связи с произошедшим посла Южной Кореи в Токио вызвали в МИД Японии и выразили ему решительный протест.

Конфеты раздора

Еще один конфликт из-за еды и спорных территорий возник между Хорватией и Словенией. Перед новогодними праздниками в декабре 2016 года хорватское посольство решило поздравить госучреждения Словении, разослав им коробки шоколадных конфет «Привет из Хорватии». При этом на упаковке кондитерских изделий была изображена Хорватия с границей, проведенной по Пиранскому заливу, который является предметом территориального спора между государствами.

Хотя действия хорватской стороны в Словении восприняли как провокацию, в словенском МИДе приняли решение не допускать эскалации напряжения в двусторонних отношениях. Власти Словении не направили в Хорватию официальную дипломатическую ноту, но вернули конфеты обратно в пакетах с надписью «Я чувствую Словению».

Икорный конфуз

Во время визита в США в феврале 2014 года французский президент Франсуа Олланд попал в неловкое предложение из-за черной икры. При составлении меню официального ужина, на котором присутствовали представители делегаций двух стран во главе с Олландом и его американским коллегой Бараком Обамой, в перечень блюд была включена осетровая икра из Иллинойса.

При этом организаторы мероприятия упустили из виду, что во Франции к этому деликатесу относятся не так, как в США. Так, во французском языке существует словосочетание «икорный левый», которое применяется по отношению к не склонным к самоограничениям социалистам. Поскольку Олланд был президентом-социалистом, его репутации мог быть нанесен серьезный урон, если бы на родине узнали, что он ел столь дорогой деликатес.

Оскорбительный ботинок

Еще один кулинарный просчет допустил личный повар израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который решил удивить премьера Японии Синдзо Абэ и угостить десертом, поданным в ботинке.

Израильский дипломат, который долгое время работал на территории Японии, назвал оригинальную форму подачи угощения «глупым и бестактным» решением, поскольку в японской культуре к обуви относятся презрительно. Он напомнил, что японцы никогда не входят в дом в обуви, а также отказываются от нее на работе. Чтобы наглядно объяснить, насколько грубой является ошибка израильского повара, дипломат сравнил поданный Абэ в ботинке десерт с шоколадными конфетами в форме свиньи, которыми бы угостили евреев.