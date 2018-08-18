«Чайка» ценой с квартиру: в Минске продается редкий ГАЗ-13 из обкома КПБ 3 18.08.2018, 16:13

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Фото: abw.by

В столице продается экземпляр 1967 года выпуска за 60 тысяч долларов.

ГАЗ-13 "Чайка" - советский представительский автомобиль, сегодня очень редкий. В Минске продается экземпляр 1967 года выпуска за 60.000 долларов, пишет abw.by. Что рассказал о машине владелец?

Сколько всего выпущено таких машин - точных цифр нет. По разным данным "чаек" было произведено от 1000 до 3000 экземпляров. Связано такое расхождение с необычным способом капремонта, имевшим место на заводе. На старое шасси устанавливали абсолютно новый кузов и снова запускали в эксплуатацию. Нередко в ходе такого ремонта от старого автомобиля оставались лишь мосты, однако по документам он проходил как "отремонтированный". В любом случае сегодня это очень редкая машина.

"Кто на ней ездил в советские времена - неизвестно. История об этом умалчивает, потому что купил "Чайку" у давным-давно перекупщика, а тот сказал, что она стояла в обкомовском гараже, - рассказывает Александр, владелец машины. - На одометре 50 тысяч километров. Состояние идеальное. Заводится с пол-оборота, едет. Но краска не "родная", машина перекрашена. Продаю уже года два. Лет 6-7 назад люди у нас жили хорошо, тогда можно было продать. Сейчас - дохлый номер. Россияне интересуются, немцы даже. Реально пока не продал. Но в России сейчас тоже не так уж и хорошо живут, на такую игрушку не у многих есть деньги. Цена договорная. Но дешевле обозначенной суммы продавать смысла не вижу. Сколько их осталось в стране, две-три? Если не продам, продадут потомки. Иногда на ней выезжаю. В этом году, к примеру, ее можно было видеть в мае на мероприятии клуба "АвтоАмерика".

Какому именно областному комитету КПБ (Коммунистической партии Белоруссии) принадлежала эта машина - неизвестно. Но автомобиль был зарегистрирован в БССР.

Фото: abw.by

Если говорить об истории модели, то легендарная "Чайка" выпускалась малой серией на Горьковском автомобильном заводе c 1959 по 1981 год. На автомобиле установлен 5,5-литровый двигатель V8 мощностью 195 л.с., который имел достаточно прогрессивную по меркам тех лет конструкцию. Блок цилиндров, головки, впускной коллектор и поршни были выполнены из алюминиевого сплава - редкое по тем временам техническое решение. С V8 была спарена автоматическая гидромеханическая 3-диапазонная коробка передач. Выбор режима работы трансмиссии осуществлялся кнопочным селектором, расположенным слева на панели приборов, который имел четыре кнопки: Н - нейтраль; Д - движение; Т - торможение двигателем; ЗХ - задний ход.

Фото: abw.by

Впервые в истории ГАЗа в этой машине были использованы четырехкамерный карбюратор, гидроусилитель рулевого управления, вакуумный усилитель тормозов, электростеклоподъемники, радиоприемник с автопоиском и антенной с электроприводом.

Фото: abw.by

Максимальная скорость составляла 160 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимал 20 секунд. Существовали также модификации с кузовом кабриолет. Были киносъемочные машины и версии для парадов. Было выпущено несколько санитарных вариантов с кузовом универсал - эти машины предназначались для медицинского обслуживания высшей номенклатуры. Чтобы не выделяться и не обращать на себя внимание, они были окрашены в обычный черный цвет и не имели никаких надписей и красных крестов на бортах.

Фото: abw.by

С автомобилем ГАЗ-13 связано несколько громких ДТП. Одно из самых известных - в 1980 году на "Чайке" погиб первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии П.М.Машеров. Именно гибель Машерова и послужила причиной скорого прекращения производства морально устаревшей к тому времени машины и замены ее на ГАЗ-14.