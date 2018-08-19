закрыть
19 августа 2018, воскресенье, 10:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Британец дал миллион фунтов на повторный референдум по Brexit

  • 19.08.2018, 9:31

Бизнесмен разбогател благодаря отсутствию пошлин на импорт из ЕС.

Британский миллионер Джулиан Данкертон, который является совладельцем бренда Superdry, пожертвовал 1 млн фунтов общественной организации People's Vote, которые требуют проведения повторного референдума о выходе Британии из Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению Данкертона, эта общественная организация является "реальным шансом вернуть все назад".

Если бы Brexit произошел 20 лет назад, его модный бренд никогда не смог бы стать успешной компанией из-за проблем с пошлинами на импорт, считает миллионер.


популярное за неделю

Мнение

Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко
Двойка с минусом, или Социальная модель имени Лукашенко
Двойка с минусом, или Социальная модель имени Лукашенко Валерий Карбалевич