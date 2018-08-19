Британец дал миллион фунтов на повторный референдум по Brexit 19.08.2018, 9:31

Бизнесмен разбогател благодаря отсутствию пошлин на импорт из ЕС.

Британский миллионер Джулиан Данкертон, который является совладельцем бренда Superdry, пожертвовал 1 млн фунтов общественной организации People's Vote, которые требуют проведения повторного референдума о выходе Британии из Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению Данкертона, эта общественная организация является "реальным шансом вернуть все назад".

Если бы Brexit произошел 20 лет назад, его модный бренд никогда не смог бы стать успешной компанией из-за проблем с пошлинами на импорт, считает миллионер.