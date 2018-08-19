Белорус в Канаде: С самой первой зарплаты начал без усилий откладывать деньги 25 19.08.2018, 10:13

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Фото: «Брестская Газета»

Наш соотечественник за несколько месяцев успел дослужиться до должности помощника инженера.

Брестчанин Юрий Ярмольчик с супругой несколько месяцев назад переехал в канадский город Виннипег.

Он рассказал «Брестской Газете», почему решил оставить Беларусь и какие тернии прошел на пути к миграции. Также наш земляк поделился первыми впечатлениями о заокеанской стране.

Фото: «Брестская Газета»

Про долгий путь к нелегкому решению

Юрию — 30 лет, его жене Кристине — 28. Они воспитывают 3-летнюю дочь. Брестчанин сначала окончил техникум, а в 2011 году выпустился из БрГТУ, где учился по специальности «промышленное и гражданское строительство».

«Думаю, никому не надо напоминать, что было в 2011 году. Обещали зарплату со старта 500 долларов и отдельную очередь на жилье, а по факту получил 120 долларов и даже не дали комнату в общаге», — вспоминает Юрий.

Фото: «Брестская Газета»

Сначала он работал в ремонтно-строительном управлении, затем в частной строительной организации с зарплатой 100 долларов. Потом устроился в организацию по обследованию зданий и сооружений. «Денег мне там хватало! Ну как, хватало… Моя семья могла себе позволить арендное жилье, еду и кафе один раз в месяц. При этом считалось, что мы неплохо живем», — рассказал корреспонденту «БГ» Юрий Ярмольчик. Иногда удавалось подработать: делал дипломы и курсовые, ездил в Польшу, чтобы сэкономить и подзаработать.

«Одним словом, крутились. Родственники у нас не богатые, так что помощи большой ждать не приходилось. Все помогали, как могли», — поделился собеседник «БГ».

Фото: «Брестская Газета»

Его супруга после школы поступила на заочное в университет. Но денег на последний год обучения не хватило. Пришлось уйти в академический отпуск, откуда на учебу она уже не вернулась. Девушка пошла работать администратором в салон красоты, а затем выучилась на мастера по маникюру и педикюру. «Зарплата в 100 долларов в месяц там считалась очень хорошей. Шел 2014 год», — продолжил свое повествование Юрий.

Дважды супруги пробовали себя в бизнесе — торговом и оказании услуг. «Все наши старания съедались арендой и налогами», — поведал брестчанин.

В 2015 году в семье Ярмольчик родилась дочка. «Я никогда не представлял себя отцом, но когда ее увидел, то понял, что я сделаю все, чтобы она была счастлива. Настало время что-то менять», — рассказал о переломном моменте собеседник «БГ».

Про выбор страны для миграции

Фото: «Брестская Газета»

Нельзя сказать, что до переезда в Канаду Юрий повидал мир. Он ездил лишь в Польшу и Украину и один раз, 16 лет назад, был в Италии. «О других странах знал в основном из новостей, телепередач и статей», — объяснил брестчанин.

Мысль о переезде зародилась у него через несколько месяцев после рождения дочери. Как раз тогда под откос пошел их второй семейный бизнес — парикмахерская, и денег с рождением ребенка стало не хватать.

«Я понял, что если сейчас что-то начну, то еще не поздно будет, — рассказал наш собеседник. — Сперва задумался о Польше. Много людей уехало туда, и все неплохо устроились. Но я много раз бывал в Польше и не был в восторге от страны».

Фото: «Брестская Газета»

В школе Юрий изучал английский язык, поэтому выбор пал на англоязычную страну. Супруги стали много читать и смотреть про иммигрантов и решили, что Канада — самый подходящий для них вариант.

Фото: «Брестская Газета»

Про подготовку к переезду

Процедур семье Ярмольчик предстояло пройти много. Чтобы попасть в Канаду, главному подающемуся нужно было в первую очередь иметь результат теста IELTS по английскому или французскому языку. Этот экзамен можно сдать только в Минске. Стоил он тогда 220 долларов. Юрий восемь месяцев подтягивал свой английский, занимаясь по 6-8 часов в неделю: слушал подкасты и читал, ходил к репетитору из Лондона.

«Я сдал свой экзамен не очень хорошо, хотя в школе имел твердые 8 из 10. На тесте я получил всего 5,5 из 9, но это оказалось необходимым минимумом», — рассказал собеседник «БГ».

После получения результата теста Юрий стал стучаться во все двери. «Способов попасть в Канаду множество, но все они нелегкие. Всю информацию собирал по крупицам с форумов и официальных канадских сайтов. Кто ищет, тот всегда найдет», — поделился брестчанин.

В сентябре 2016 года появилась информация, что провинция Манитоба вместе с работодателями организует выездную сессию в Вене, и все желающие, соответствующие требованиям, могут подать заявку на участие.

Фото: «Брестская Газета»

«Сразу сообщу, если вы водитель-дальнобойщик со стажем от 2 лет и английским на 4-4,5 — вы попадете в Канаду. Я критериям не соответствовал: моей профессии не было в списке. Однако я заметил, что в составе работодателей есть строительная компания, и решил отослать свое резюме», — продолжил рассказ брестчанин.

Через пару недель ему пришло приглашение в Вену. Собеседование назначил тот самый работодатель. Пришлось экстренно подавать документы на визу, а знакомые нашли фуру, едущую через Австрию.

Итог поездки, по словам нашего героя, был таков: приглашение на работу мастером на стройплощадку плюс приглашение на иммиграцию по независимой программе, куча эмоций от Вены и чуть было не потерянные 400 долларов, которые пытались украсть из его кармана в поезде на обратном пути.

Затем последовала бумажная волокита: подача на рабочую визу, отказ в рабочей визе и подача на ПМЖ. Потом прохождение медкомиссии всей семьей в Польше (в Минске вышло бы дороже в 2,5 раза) и очень длительное нервное ожидание.

«Ожидание переезда, а когда он будет и будет ли вообще — непонятно. Это очень тяжело морально. Ты не можешь купить многие вещи, мебель, хорошую посуду, ты сильно экономишь, потому что вложил много денег, которые можешь потерять, и даже не знаешь, когда ждать ответ, — поделился переживаниями Юрий. — Возможно, по этой причине, когда получили запрос паспортов на визы, из глаз потекли слезы. Не столько от радости, сколько от облегчения».

Фото: «Брестская Газета»

Про дорогу к месту назначения и отсутствие бюрократии

До Виннипега семья Ярмольчик добиралась долго. Родители отвезли молодых супругов в Ковель, затем был поезд до Киева, ночевка у друзей и самолет до Лондона. Там ночевка в отеле, перелет до Калгари, пересадка и самолет до Виннипега. Вся дорога экономклассом с багажом обошлась брестчанам около 1 800 долларов. С собой семья взяла деньги на 6-8 месяцев экономной жизни, распродав за полцены все нажитое в Беларуси имущество.

«В Канаде иммиграция поставлена на поток — страна большая, ее надо заселять и не лишь бы кем, а образованными и/или работящими молодыми (желательно) людьми. И хорошо, если у них будут дети. По этой причине проблем с оформлением документов тут, как правило, не бывает — система прозрачна и проста. Все сервисы бесплатны, и о них вас информируют много раз еще до и после приезда», — пояснил Юрий.

Документов по приезде пришлось оформлять немного, и делалось это все очень быстро: личный страховой номер (15 — 20 минут), медицинская карта (10 — 15 минут), в аэропорту по прилете оформляют карту Перманент Резидента (ПМЖ), которая потом приходит на почту. «Никаких заморочек и волокиты, при себе нужно иметь только паспорт и документы о прилете», — рассказывает брестчанин.

Фото: «Брестская Газета»

Уже на второй день новоприбывшие жители Канады подключились к мобильной связи, оформили кредитные карты в банке на 2 000 долларов каждую.

Про жилье

Съемную квартиру супруги нашли еще до прилета. Первое время жили в односпальной (двухкомнатной по нашим меркам) квартире рядом с даунтауном. «Центр города — хорошее место для работы, но плохое для жизни — грязновато и многолюдно», — объяснил Юрий.

Затем переехали в один из лучших районов Виннипега в двухспальную (трехкомнатную) квартиру с большим балконом в 10 кв. м и залом в 35 кв. м. Аренда такого жилья обходится семье в 1 100 канадских долларов. В эту сумму входит вся коммуналка, есть парковочное место, бассейн на улице и задний дворик — сад с живущими там кроликами.

Недвижимость в Канаде дороже, чем в Беларуси. Квартиры покупают очень редко. В основном для сдачи в аренду. Чаще приобретают дома. «Стоить он может от 60 000 канадских долларов до бесконечности. По крайней мере, я видел дома за 3 000 000 долларов», — рассказал Юрий.

Дом в хорошем районе площадью около 150 кв. м со всей мебелью и бытовой техникой, неплохим ремонтом, ухоженным двором можно купить в Виннипеге за 250 — 350 тысяч канадских долларов (150 — 220 тысяч долларов США). Есть и очень маленькие квартиры по 40 кв. м, но в них обычно живут либо пенсионеры, либо холостяки.

Фото: «Брестская Газета»

В Канаде очень привлекательные кредиты на недвижимость. Уже через пару дней после приезда в страну семье из Бреста предложили процентную ставку в 2,6 — 5,2% годовых.

Про зарплаты

В Канаде нет такого понятия, как средняя заработная плата. Она исчисляется в долларах за час работы и зависит от города, провинции, фирмы и навыков соискателя.

«К примеру, инженер в Манитобе, по официальным данным, может зарабатывать от 18 до 50 долларов в час. Я знаю некоторых людей, которые зарабатывают 89 долларов в час», — привел пример Юрий.

Он подсчитал, что с учетом машины, аренды квартиры и без экономии на еде одному взрослому надо зарабатывать хотя бы 18 долларов в час. Хорошим уровнем доходов считается зарплата от 28 долларов в час.

«Мораль такова: в своей стране я тратил на жизнь почти все, что зарабатывал. Восемь лет профильного образования, опыт работы, ответственность… Здесь же с самой первой зарплаты я начал без усилий откладывать деньги, и уровень жизни при этом стал намного выше», — сделал вывод собеседник «БГ».

Фото: «Брестская Газета»

Кроме того, он заметил, что многие люди в Канаде просто живут, чтобы наслаждаться жизнью: «У них есть дом, хорошая машина, которую они регулярно меняют, но им не надо много денег. Они не собираются помогать внукам или детям в будущем, поэтому все свое свободное время, а его у них много, они стараются отдыхать, меньше работать, и поэтому они зарабатывают меньше. Иммигранты же из стран СНГ стараются заработать как можно больше».

Про стереотипы и канадцев

«Мы представляли, что здесь будет очень чисто и аккуратно, но нет. Я бы сказал, что Виннипег грязнее Бреста», — сказал Юрий. Там мало пешеходных дорожек, не считая даунтауна. В основном люди передвигаются на авто.

«Мы думали, что канадцы очень организованные, как немцы. Но нет, это обычные люди, у которых много «косяков», не привыкшие в основной своей массе трудиться до изнеможения. Хотя есть исключения», — продолжил брестчанин.

Фото: «Брестская Газета»

Кроме того, в представлениях собеседника «БГ» был стереотип, что местные работают на более высоких должностях, чем приезжие. Однако он был приятно удивлен, это не так. Много иммигрантов работают супервайзерами, менеджерами и так далее.

Канадцы очень дружелюбные, всегда улыбаются, но большинство из них неважно одеваются, хотя и ведут себя аккуратно и культурно. Но они не очень гостеприимные: «Они могут с тобой общаться каждый день по несколько часов, но в гости не позовут. Для этого нужен веский повод».

А еще в Канаде, по наблюдениям Юрия, гораздо больше полных людей, чем в Беларуси.

P. S. В конце нашей беседы Юрий добавил: «Скажу для всех, кто думает, что приедет сюда и будет мыть туалеты — не будете, если не захотите. Тут полно нормальной работы, если вы хотите работать. Если не хотите, то и туалеты не дадут мыть».

Кстати, наш герой за несколько месяцев уже успел дослужиться до должности помощника инженера.