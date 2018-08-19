«Из дома взяли ведро молодой картошки» 8 19.08.2018, 17:28

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Как семья из Могилева отдыхала на Лазурном берегу Франции.

«Наша семья любит путешествовать на автомобиле. Мы имеем в этом кое-какой опыт (Чехия, Австрия, два раза Италия). В этом году решили прокатиться до Лазурного берега Франции», — рассказывает tut.by Жанна.

Источник: tut.by

— Маршрут такой: Могилев — Лодзь — Ганновер — Париж (3дня) — побережье Средиземного моря (7 дней) и 3 дня — на путь домой. Страховку на автомобиль оформляли на 15 дней. Очереди на границе отслеживали по дороге на сайте gpk.gov.by, учитывая пропускную способность границы.

Время для поездки выбрали конец июня — начало июля. Так как в прошлом году был открыт годовой итальянский шенген, то экономия на визе составила 60 евро с человека.

Маршрут разработали так, чтобы в день проезжать не более 850 км. Навигатор, автомобиль БМВ Х5 и автобаны Европы позволяют это сделать не в напряг.

Проживание: рассматриваем только предложения с оценкой выше 7,6

Источник: tut.by

1. Бронировали на Booking.com в конце апреля. Раннее бронирование позволяет экономить, а также имеем 10% скидку на отдельные предложения и еще несколько дополнительных бонусов.

2. Рассматриваем предложения только с оценкой выше 7,6, читая отзывы других путешественников, и обращаем внимание на дополнительные платные услуги (местные налоги, наличие полотенец и постельного белья, уборку номера, наличие интернета и кондиционера, парковки и т.п. — это все может быть платно).

3. Отели рассматриваем с учетом карты на Booking.com по отношению к автобану и близости к центру города, чтобы не пришлось долго искать по городу и стоять в пробках.

Итак: проживание на троих (два взрослых и ребенок 13 лет) и парковка для автомобиля составили 1055 евро. Лодзь — 27 евро, Ганновер — 59 евро, Париж — 3 дня (пригород) — 211 евро, Лазурный берег — 708 евро за 7 дней. Дорога домой: придорожный отель на границе Франция — Германия (23 евро), Лодзь (27 евро).

Помимо банковской карточки в Европе пригодятся мелкие денежные купюры евро. Доллары никому не нужны: проблематично обменять и плохой курс.

Транспортные расходы: в городах заправляться дешевле, чем на автобанах

Источник: tut.by

На дизельное топливо для автомобиля потрачено 750 евро. Платные автобаны Польши — 51 евро, Франции — 120. Итого: 171 евро.

1. Заправляемся топливом на границе РБ по максимуму и также приезжаем на границу с минимальным количеством топлива в баке.

2. По возможности заправляемся в городах — на автобанах топливо дороже.

3. Чем ближе к побережью Франции, тем топливо дороже. На разных заправках цены на топливо отличаются. Информацию о ценах смотрели в интернете.

Париж: жили в пригороде, добирались на троллейбусе

Жилье в пригороде Парижа стоит дешевле, да и стоянку в Париже не найти. Поэтому остановились в ближайшем пригороде (Кламар) с хорошим транспортным сообщением (20 минут на троллейбусе до метро Парижа). Билеты на все виды транспорта — 1,90 евро, продаются в автоматах на остановках и на входе в метро. Выгодно купить сразу 10 по цене 14,90 евро.

Источник: tut.by

Конечно, один день в Париже — это мало. Поэтому решили не тратить время на многочасовые очереди в музеи и т.п., а просто гулять по городу.

Диснейленд: билеты бронировали из дома

Источник: tut.by

Мечта всех детей — Диснейленд! Так и мы, взрослые, были в восторге.

1. Билеты забронировали дома через интернет со скидкой 15% на сайте disneylandparis.euroexcurs.com. Оплачиваешь прямо возле входа в Диснейленд. Все отлично работает. Нас встретили, провели в парк. Итого — 114 евро.

2. Добираться выгоднее всего на электричке RER. Посадка в метро Парижа.

3. Билеты лучше приобрести туда и обратно у кассира в метро, назвав конечный пункт—Диснейленд — так не нужно будет платить 1,90 евро с человека за вход в метро.

4. Билеты храните, понадобятся при выходе из метро в Диснейленде.

6. Рестораны в парке очень дорогие и людей много. Поэтому можно продумать питание заранее. Фонтанчиков с водой достаточно.

7. Лучше ехать в будний день.

Лазурный берег: привезли из дома пакет молодой картошки

Практически от самого Парижа и до побережья идет платный автобан. Оплачивать лучше банковской картой, так как автомат берет не все купюры.

Источник: tut.by

За окном простираются живописные пейзажи. Ближе к морю — горные массивы чередуются с лавандовыми полями. Очень красиво. Проехали по самому высокому транспортному мосту мира (Виадук Мийо). Интересные ощущения, когда знаешь, что под тобой пропасть (270 м).

Отель был выбран на самом побережье. Апартаменты с мини-кухней и всем необходимым: фен, утюг, постельное белье, шампуни и т.п. (обратите внимание при бронировании). В дорогу брали минимум вещей.

Мясными деликатесами и сыром запаслись в польской Biedronka. У нас дороже и провоз через границу запрещен. Пакет молодой картошки брали с собой. В прошлом году поняли, как не хватает белорусу на чужбине любимого овоща. Цена картошки на побережье 2,5 евро за кг, и на вкус она отвратительна.

Все остальные продукты, полуфабрикаты и качественные вина (от 3 евро) покупали в супермаркетах на побережье (Lidl, Super U). Приезд и отъезд отметили в уютном ресторанчике на побережье.

Расходы на питание и прочее составили 1045 евро.

Взяли в прокате велосипеды на 4 дня. Стоимость — 52 евро. Объехали все в радиусе 15 км — вдоль побережья проложены велосипедные дорожки. Потрясающие виды!

Нашли фермерский рынок со свежими овощами, фруктами и морепродуктами. Не дешевле, чем в супермаркете, но отличное качество.

Итог: наш отдых во Франции (1060 евро) на человека. Был шопинг, но это отдельная статья расходов.