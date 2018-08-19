Независимая журналистка из Березы: Пусть милиция борется с коррупцией, а не с нами 3 19.08.2018, 21:22

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Тамара Щепеткина

Тамара Щепеткина получила очередной протокол.

Журналистка-фрилансер из Березы Тамара Щепеткина 18-го августа обычным почтовым письмом получила из Барановичского РОВД еще один протокол административного правонарушения - пятый по счету, присланный вдогонку за первым, передает «Радыё Рацыя».

Новый протокол составлен участковым, лейтенантом Виталием Романюком в тот же день и время, что и первый протокол, составленный капитаном Андреем Вахитавым, но выслан на 2 дня позже.

В новом протоколе сообщается, что Щепeткина «нарушила законодательство «о СМИ, а именно совершила незаконное изготовление и распространение интервью «Дом-музей Адама Мицкевича в Заосье», размещенном на сайте «Радыё Рацыя», не имея аккредитации в Беларуси в качестве журналиста. Ответственность предусмотрена статьей 22.9, ч.2.

Процессуальная безграмотность привела журналистку в шок, говорит Щепеткина:

- В предупреждении, подписанном начальником Барановичского РОВД подполковником Вильчковского, было написано, что если я 17-го не явлюсь в суд без причины, то меня отвезут в суд принудительно. На этом удивление не закончилось, еще сильно поразило, что протокол составлен лейтенантом этого РОВД Виталием Романюком. У Виталия Романюка я от всего отказалась: подписаться под правами и обязанностями я отказалась, подписать протокол я отказалась, и копию протокола взять я отказалась.

В протоколе на этот раз нет ни свидетелей, ни пострадавших. Щепеткина уже не знает, чего ей ожидать дальше от барановичских пинкертонов. По ее словам, милиционерам нужно заниматься своими прямыми обязанностями: бороться с коррупцией, нарушителями правопорядка, а не с журналистами.