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Румас: Революционных разворотов ожидать не стоит

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  • 20.08.2018, 11:27
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Сергей Румас
Фото: ctv.by

Новый премьер-министр подтвердил ожидания белорусов: при нынешней власти изменений в стране ждать не стоит.

В понедельник, 20 августа, сотрудникам аппарата Совмина представили новый состав правительства. Сделала это глава администрации Лукашенко Наталья Качанова.

Перед собравшимися выступил новый премьер-министр Сергей Румас. Как информирует БелТА, он поблагодарил Лукашенко за оказанное доверие и отметил, что начинается «самый ответственный этап» в его жизни.

«Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений [правительством Андрея Кобякова] либо революционных разворотов», - заявил Румас.


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