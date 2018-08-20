Румас: Революционных разворотов ожидать не стоит 13 20.08.2018, 11:27

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Новый премьер-министр подтвердил ожидания белорусов: при нынешней власти изменений в стране ждать не стоит.

В понедельник, 20 августа, сотрудникам аппарата Совмина представили новый состав правительства. Сделала это глава администрации Лукашенко Наталья Качанова.

Перед собравшимися выступил новый премьер-министр Сергей Румас. Как информирует БелТА, он поблагодарил Лукашенко за оказанное доверие и отметил, что начинается «самый ответственный этап» в его жизни.

«Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений [правительством Андрея Кобякова] либо революционных разворотов», - заявил Румас.