Что за наказание запросил прокурор для Комлика и Федынича 10 20.08.2018, 12:10

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Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Юрист подробно объяснил что такое «домашняя химия».

Прокурор затребовал для лидеров профсоюза РЭП пять лет «домашней химии». В шутку профсоюзный юрист Леонид Судаленко заявил, что эта тюрьма, только на свободе. Он добавил, что такой вид наказания хоть и не связан с фактическим лишением свободы, однако является достаточно жестким, позволяющим полностью контролировать осужденного, пишет гомельская «Весна».

В частности, осужденный должен трудиться, к осужденному в любое время суток могут придти с проверкой домой и на работу, его могут обязать носить электронные средства, контролирующие местонахождение. После работы осужденный обязан находиться по месту своего жительства, в нерабочие дни и праздники ему вообще запрещено покидать свое жилище. Запрещено выпивать спиртные напитки, даже пиво. За нарушение этих требований осужденного могут задержать и поместить для разбирательства в ИВС на 24 часа.

Данный вид уголовного наказания урегулирован статьей 48[1] Уголовно исполнительного кодекса.

На что имеют право сотрудники уголовно-исполнительной инспекции

В частности, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции при осуществлении контроля за соблюдением осужденными к такому виду ограничения свободы имеют право:

1) требовать от администрации организации, в которой работает осужденный, сведения о трудовой деятельности осужденного и соблюдении им трудовой дисциплины;

2) вызывать осужденного для проведения бесед, посещения воспитательных мероприятий и требовать от него письменные объяснения по вопросам, связанным с отбыванием наказания;

3) входить в любое время суток в жилище осужденного;

4) посещать осужденного по месту его работы, учебы;

5) доставлять осужденного в организации здравоохранения для проведения медицинского освидетельствования на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических либо других одурманивающих веществ;

6) задерживать осужденного в случае нарушения им порядка и условий отбывания наказания (он может быть задержан для выяснения обстоятельств нарушения на срок до трех часов, а при необходимости предупреждения совершения им иных правонарушений – до двадцати четырех часов по постановлению начальника территориального органа внутренних дел, его заместителя, а при их отсутствии – по постановлению дежурного по территориальному органу внутренних дел до решения вопроса о применении к нему меры взыскания. В случае задержания на срок свыше трех часов он помещается в изолятор временного содержания;

7) выдавать осужденному, меняющему место жительства, предписание с возложением обязанности стать на учет в территориальном органе внутренних дел по новому месту жительства;

8) использовать электронные средства контроля за местом нахождения осужденного.

К чему обязуется осужденный

Осужденный к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа обязан:

1) явиться по вызову уголовно-исполнительной инспекции для постановки на учет или прибыть в указанный в предписании срок к избранному месту жительства и стать на учет в уголовно-исполнительной инспекции;

2) являться в территориальный орган внутренних дел для регистрации, периодичность и время которой устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией с учетом возможности осужденного к передвижению исходя из состояния его здоровья и возраста. Периодичность регистрации не может превышать четырех раз в месяц;

3) являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию и другие службы территориального органа внутренних дел для проведения бесед, посещения воспитательных мероприятий, а также дачи письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием наказания;

4) проходить по требованию сотрудников территориальных органов внутренних дел медицинское освидетельствование на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических либо других одурманивающих веществ;

5) уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о поступлении на работу, учебу и об изменении места работы, учебы;

6) прибыть в уголовно-исполнительную инспекцию и уведомить ее об изменении места жительства не менее чем за три дня до его осуществления;

7) выезжать для получения образования в заочной форме получения образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь в другой населенный пункт Республики Беларусь после представления в уголовно-исполнительную инспекцию вызова (справки-вызова) организации (индивидуального предпринимателя), где обучается осужденный, а во всех остальных случаях – с разрешения уголовно-исполнительной инспекции;

8) в свободное от работы, учебы время постоянно находиться в своем жилище или на придомовой территории, не отходя от жилища далее расстояния, определенного уголовно-исполнительной инспекцией, а с девятнадцати до шести часов – в своем жилище. Если режим рабочего времени или расписание учебных занятий (занятий) осужденного не позволяют ему находиться в указанное время в своем жилище, уголовно-исполнительной инспекцией устанавливается иное время постоянного нахождения осужденного в своем жилище;

9) предоставлять возможность беспрепятственного входа в свое жилище сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции и уполномоченным сотрудникам других служб территориального органа внутренних дел в целях контроля за соблюдением порядка и условий отбывания наказания;

10) иметь постоянное место работы, включая надомный труд, или заниматься предпринимательской деятельностью, если осужденный подлежит обязательному привлечению к труду;

11) по постановлению начальника территориального органа внутренних дел постоянно носить электронные средства контроля своего места нахождения, соблюдать правила их эксплуатации, являться по вызову уголовно-исполнительной инспекции либо должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющих электронный контроль, для технического обслуживания этих средств;

12) осуществлять телефонную связь с территориальным органом внутренних дел, в том числе при использовании электронных средств контроля своего места нахождения, в порядке, установленном Министерством внутренних дел Республики Беларусь;

13) не допускать утери, умышленного повреждения или уничтожения электронных средств контроля своего места нахождения;

14) незамедлительно информировать территориальный орган внутренних дел об утере, повреждении или уничтожении либо технических неисправностях электронных средств контроля своего места нахождения;

15) в случае утери, умышленного повреждения или уничтожения электронных средств контроля своего места нахождения возместить ущерб в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;

16) зарегистрироваться в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета в течение пятнадцати дней со дня получения предписания о направлении в орган по труду, занятости и социальной защите.

Время выхода осужденного из дома строго регламентировано

Время выхода осужденного за пределы расстояния от жилища, определенного уголовно-исполнительной инспекцией, к месту работы, учебы устанавливается уголовно-исполнительной инспекцией на основе режима рабочего времени или расписания учебных занятий (занятий) и времени, необходимого на дорогу. Выход осужденного за пределы указанного расстояния для посещения организаций здравоохранения, связи, торговли, бытового обслуживания и других организаций допускается только в пределах населенного пункта до двух часов в день во время, установленное уголовно-исполнительной инспекцией.

Выход без уважительных причин за пределы расстояния от жилища, определенного уголовно-исполнительной инспекцией, в выходные, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими, осужденному запрещен. Выбытие за пределы населенного пункта может быть разрешено осужденному в дневное время для проведения хозяйственных и иных работ. По ходатайству нанимателя, у которого работает осужденный, уголовно-исполнительной инспекцией осужденному может быть разрешен выезд в служебную командировку в пределах территории Республики Беларусь с возложением на него обязанности зарегистрироваться в территориальном органе внутренних дел по месту пребывания. В иных случаях уголовно-исполнительная инспекция может разрешить осужденному выезд в другой населенный пункт в пределах территории Республики Беларусь с возложением на него обязанности зарегистрироваться в территориальном органе внутренних дел по месту пребывания при выезде на срок свыше двух суток. Осужденный, получающий образование в заочной форме получения образования в другом населенном пункте Республики Беларусь, выезжает для участия в учебных занятиях, экзаменационной сессии после представления в уголовно-исполнительную инспекцию вызова (справки-вызова) организации (индивидуального предпринимателя), где обучается осужденный.

Осужденный к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, который подлежит обязательному привлечению к труду и к моменту начала исполнения наказания не имеет постоянного места работы, обязан в течение пятнадцати дней трудоустроиться самостоятельно. Если осужденный не устроился на работу по истечении указанного срока, он направляется уголовно-исполнительной инспекцией в комитет по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета для организации его трудоустройства.

Что запрещено осужденному

Осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, запрещается:

1) употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические либо другие одурманивающие вещества;

2) посещать места проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, культурных мероприятий, игорные заведения, торговые объекты, где осуществляется распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, а также жилища иных лиц. Уголовно-исполнительной инспекцией может быть разрешено посещение жилища близких родственников;

3) прекращать трудовой договор по соглашению сторон или расторгать его по желанию осужденного без письменного разрешения уголовно-исполнительной инспекции, если осужденный подлежит обязательному привлечению к труду;

4) отказываться от работы, предложенной комитетом по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета;

5) производить самостоятельное снятие, передвижение электронных средств контроля своего места нахождения либо выполнять иные действия, направленные на умышленное препятствование их работе.