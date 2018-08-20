США хотят изменить проект о санкциях, чтобы свести ущерб к РФ 20.08.2018, 15:20

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США хотят добиться того, чтобы экономический ущерб был ограничен российской экономикой.

Законопроект, направленный на предотвращение вмешательства России в промежуточные выборы в США, скорее всего, перепишут, чтобы минимизировать непреднамеренные последствия для глобальных экономик в случае введения жестких автоматических санкций к гособлигациям и нефтегазовой отрасли, передает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

"Мы хотим добиться того, чтобы экономический ущерб был ограничен российской экономикой, насколько это возможно, а побочный эффект был незначителен", - сказал сенатор Крис Ван Холлен, демократ от штата Мэриленд.

Законопроект, предложенный в январе Ван Холленом и республиканцем от штата Флорида Марко Рубио, предполагает введение санкций, если директор Национальной разведки Дэн Коутс подтвердит, что Москва вмешивается в намеченные на ноябрь выборы в США.

Проект предусматривает санкции в отношении нового суверенного долга РФ и блокировку определенных сделок с активами, в том числе российских нефтегазовых компаний, включая ПАО "Газпром" и ПАО "Роснефть". Под санкции также попадут российские банки, горнодобывающие компании и чиновники.