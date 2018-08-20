Меркель рассказала Порошенко о результатах переговоров с Путиным 20.08.2018, 17:39

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Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

Президент Украины провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом России, состоявшихся накануне в Германии. Глава украинского государства призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко и Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел "нормандского формата" по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

"Обсуждался ряд вопросов двусторонней повестки дня и стороны договорились продолжить контакты на высшем уровне", - добавили в пресс-службе Порошенко.

Переговоры Путина и Меркель прошли 18 августа в резиденции Мезеберг возле Берлина.

Перед встречей глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что есть "сдержанный оптимизм" по введению миротворческой миссии ООН в зону конфликта на востоке Украины.

После встречи у Путина заявили, что саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, Франции, России и Германии может произойти в Париже, но утвержденной даты его проведения пока нет.

Как известно, Украина настаивает на введении миссии ООН на всю территорию неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе и на границу с РФ, однако Москва говорит, что миротворцы должны размещаться только на линии разграничения и иметь функцию охраны уже существующей миссии ОБСЕ.