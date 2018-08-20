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Германия выступила против предложения Путина по Сирии

  • 20.08.2018, 19:11

Сначала в Сирии должно быть достигнуто политическое перемирие.

Правительство ФРГ считает преждевременным обсуждать вопрос о помощи в восстановлении Сирии. Сначала в Сирии должно быть достигнуто политическое перемирие, заявил в понедельник, 20 августа, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), сообщает "Немецкая волна".

"Для федерального правительства неочевидна необходимость уже сейчас заниматься вопросом последующего необходимого восстановления (Сирии. - Ред.)", - приводит dpa слова Зайберта. Он также добавил, что сирийской провинции Идлиб грозит "гуманитарная катастрофа".

Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель(Angela Merkel) 18 августа призвал Европу оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии, что, по его словам, будет способствовать возвращению беженцев в страну. Немецкие политики резко раскритиковали его призыв.

Зайберт вместе с тем заявил о готовности Германии к четырехсторонней встрече по Сирии с участием представителей России, Франции и Турции. Меркель и Путин договорились о том, чтобы ускорить подготовку такой встречи, добавил Зайберт. Предложение организовать ее ранее поступило от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.


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