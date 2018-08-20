Экономист: Мы дошли до логического тупика 6 20.08.2018, 19:49

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Выяснилось, что не работает система власти.

Результаты «разноса» в Орше и перестановок в правительстве прокомментировал tut.by экономист Сергей Чалый:

- Почему в прошлом году именно в Орше было дано поручение - поднять этот регион из руин и пепла. Во-первых, конечная причина связана с тем, что именно там были самые массовые протестные настроения в марте прошлого года. Cамые массовые с 1991 года. Они были вызваны тем, что там действительно ужасающая ситуация и по демографии, и по занятости, и по всему остальному. Это последствие кризиса 2015-2016 годов. Они привели к тому, что есть регионы, в которых экономический рост ничего не дает. Cоответственно была придумана идея, что на примере Оранского района, а именно на примере предприятий, которые, как было сказано, являются отстающими, удастся разработать такую схему: как можно их спасти, как увеличить занятость, заработную плату и создать новые рабочие места. Cделать это так, чтобы сделать это основой региональной политики cтраны.

Результаты инспекции предприятий - это результаты инспекции так называемой индустриализации. В 2012 году, после кризиса 2011 года, cтало понятно, что в стране не осталось внутренних источников роста, которые были бы нужны для ликвидации отставания от соседей. Нету.

Грубо говоря, мы дошли до конца развилки, когда совершили неправильный выбор в 2012. Вместо реформ мы пошли по социалистическому пути. Выяснилось, что не работает система власти, выстроенная вот эта вертикаль, не работает региональная политика, не работает индустриальная политика. Мы дошли до логического тупика.