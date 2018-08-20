Финские компании остро нуждаются в рабочих руках 20.08.2018, 19:56

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Это связано с общим экономическим ростом в стране.

Около половины финских компаний заявляют, что сталкивались с проблемами при заполнении вакантных мест. Это связано с общим экономическим ростом в стране.

Об этом пишет Yle.

По данным опроса, проведенного компанией Manpower, которая занимается арендой рабочей силы, наблюдается нехватка водителей, обслуживающего персонала и уборщиков.

Сеть розничных магазинов Lidl этим летом провела рекламную компанию, с помощью которой привлекала новых сотрудников уровнем зарплаты. Компания обещала платить на 10 процентов выше, чем определено коллективным трудовым договором.

"Мы с самого начала выплачиваем сотрудникам больше, чем указано в коллективном договоре. Мы решили рассказать об этом публично, хотя в Финляндии об этом не принято говорить", – говорит исполнительный директор Lidl Лаури Сиппонен.

По словам Сиппонена, Lidl ежегодно нанимает сотни новых работников. На данный момент новый логистический центр в Ярвенпяя нуждается в 300 дополнительных сотрудниках.

Конкуренты открыто не отреагировали на рекламную кампанию Lidl. В сети магазинов "K" заявили, что зарплаты сотрудников, как правило, соответствуют уровню, который определяется коллективными договорами, но отдельные предприниматели могут платить больше, если считают это целесообразным. SOK отказался комментировать уровень зарплат.

Lidl открыл свой первый магазин в Финляндии 16 лет назад. С тех пор компания неоднократно подвергалась критике со стороны профсоюзов, но сейчас профессиональные объединения удовлетворены решением немецкой сети.

"У нас сложилась такая проблема, что в частном секторе в сфере торговли и услуг минимальный уровень зарплат, определенный в коллективном договоре, на практике также является максимальным", – говорит председатель профсоюза сферы услуг Анн Селин.

Уровень зарплат влияет на конкурентоспособность финской промышленности. В последние годы зарплаты финских работников практически не повышались, что способствовало восстановлению финской экспортной промышленности. В связи с оживлением экономики увеличился спрос на рабочие руки, что в свою очередь может привести к выплате различных надбавок к зарплате.

В то же время Исследовательский институт финской экономики ETLA, близкий к организациям работодателей, предупреждает об угрозе перегрева экономики. Быстрое повышение уровня зарплат привело бы к ухудшению ситуации с занятостью и конкурентоспособностью промышленности.

"С точки зрения сохранения баланса публичного сектора экономики было бы хорошо существенно снизить безработицу. Если начнется массовое повышение зарплат, это не поможет в борьбе с безработицей", – говорит директор исследований ETLA Мика Малиранта.