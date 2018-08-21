В Беларуси вводят электронные трудовые книжки 9 21.08.2018, 8:27

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Новшество позволит оперативно находить «тунеядцев».

Власти решили усилить контроль за предприятиями, которые платят работникам ниже минимальной зарплаты, и поторопить организации с предоставлением данных об уволенных и принятых. Это предусмотрено постановлением Совмина от 9 августа 2018 года № 589. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Одно из нововведений — усилить контроль за организациями, которые платят своим работникам зарплаты ниже минимальной заработной платы (305 рублей). Для этого работодатели должны будут предоставлять данные о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах (формы ПУ-3) ежеквартально, а не раз в год, как сейчас. На этот шаг пошли во многом из-за того, что при проверках специалисты Департамента госинспекции труда выявляют выплаты зарплаты ниже минималки.

Напомним, в 2017 году выросло число организаций, которые платили работникам зарплату ниже минимальной (с 1 января этого года — 305 рублей). Таких предприятий в прошлом году было 163 (в 2016 году — 105). Больше всего таких организаций в Витебской области. За эти нарушения штраф получили 152 должностных лица на сумму 9,5 тысячи рублей.

Еще одно изменение — предприятия должны будут более оперативно подавать данные об уволенных и принятых работниках (форма ПУ-2). Сейчас эти данные надо сообщать один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом. Этот срок сократили до 10 рабочих дней со дня приема или увольнения с работы.

Это изменение, как планируется, позволит получить оперативную информацию о белорусах, занятых в экономике, организовать аудит вакансий (республиканский банк вакансий) с использованием средств автоматизации, а также «создать основу для перехода к электронной трудовой книжке (организовать ведение учета расширенных сведений о трудовой деятельности граждан)». Об этом ранее говорилось на одном из последних общественно-консультативных советах при Минтруда.

Кроме того, наниматели смогут получить возможность получать подтверждение в онлайн-режиме сведений о трудовой деятельности соискателя — должность, стаж, наименование работодателя и другое. Сейчас в онлайн-режиме выдаются периоды уплаты обязательных страховых взносов, необходимые работодателю для определения размера пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам.