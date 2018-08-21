Tagesspiegel: Настоящие санкции против России только начинаются 21.08.2018, 11:55

Прежние «драконовские санкции» покажутся россиянам «цветочками».

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов говорит в интервью Tagesspiegel о том, что новый санкционный раунд против России - продукт внутриполитической борьбы в США.

"Изначально санкции были введены в связи с кризисом в Украине. Они должны были заставить Россию изменить ее политику. Но результат достигнут не был. Их последствия ограничились замедлением темпов экономического роста на фоне барьеров на пути сотрудничества с иностранными партнерами. С другой стороны, они даже возымели позитивный эффект благодаря сокращению импорта продовольственных товаров и положительно сказались на развитии отечественного военно-промышленного комплекса", - отмечает собеседник немецкого издания.

"Нынешние санкции не имеют никакого отношения к Украине, - продолжает Лукьянов. - Вот уже год их введение аргументируется как объективными, так и субъективными обвинениями в адрес России. "Дело Скрипаля" - не новость, к США оно не имеет никакого отношения. Таким образом, в России все больше убеждаются в том, что причину для введения санкций следует искать не в каких-то аспектах российской политики, а в желании американского руководства оказать на Россию давление, аналогичное тому, которое оказывается на Иран. Настоящие санкции только начинаются, и в случае финансовой блокады грозят намного более серьезные последствия. России непросто будет приспособиться".

"Новый санкционный раунд, - считает российский политолог, - является, похоже, продуктом внутриполитической борьбы в США. Нет сомнений в том, что пакет санкций будет принят: вся санкционная логика до сих пор указывала лишь на обострение ситуации. Но если последствия для США до сих пор имели ограниченный характер, на ЕС они отражались негативно в экономическом плане. Однако поскольку в ЕС не наблюдается единства, независимой веской общеевропейской позиции по российскому вопросу ждать не приходится". При этом, замечает Лукьянов, с этого курса США могло бы сбить сопротивление со стороны ЕС, России и Китая.

Что касается "зеркальных санкций" со стороны России, то, по мнению политолога, о них не может быть и речи. "Соединенные Штаты контролируют всю мировую финансовую систему и способны оказывать давление на многие страны. В этом плане они значительно превосходят Россию. С другой стороны, население России было бы готово вынести и более серьезные санкции, чем американские. Но давайте представим, что Россия прекратила поставки титана для Boeing, тем самым нанеся удар по сотрудникам кампании. Они же избиратели. Однако этого не произойдет. Россия предпочитает действовать не сиюминутно, а на перспективу: усиливая зависимость экономики США, отыскивая слабые места в американской внешней политике и работая над отношениями на Ближнем Востоке и с Китаем".

По мнению Лукьянова, смысла для новых встреч на высшем уровне в ближайшее время нет, поскольку сегодня России превратилась "в инструмент внутриполитической борьбы" в США.