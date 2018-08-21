Белорусы скинулись на помощь семье из Лоева, у которой забрали 3-месячного первенца 2 21.08.2018, 16:08

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Фото: svaboda.org

Чиновники воспользовались декретом Лукашенко №18, который противоречий Конституции.

Жительница Лоева Олеся Фоминых ждет возвращения своего 3-месячного сына, которого забрало в приют государство - из-за бедности родителей, передает «Радыё Свабода». После публикаций в СМИ неравнодушные организации и белорусы помогли родителям.

Кто и как помог?

Юридически. Правозащитник Леонид Судаленко помог Oлесе Фоминых составить жалобу на имя председателя Лоевского райисполкома Вероники Байковой - на действия комиссии по делам несовершеннолетних.

«Дело идет о неконституционном отобрания ребенка из семьи. Такое отобрание возможно только по судебной санкции. Здесь суд не позволял забирать 3-месячного мальчика, а чиновники воспользовались декретом № 18. Он противоречит Конституции», - говорит правозащитник.

В жалобе молодая мать просит райисполком отменить решение и вернуть Максима, а также снять с родителей статус «обязанные лица».

Леонид Судаленко напомнил, что международное право запрещает все виды дискриминации, в том числе по имущественному признаку. Именно из-за бедности чиновники отобрали ребенка.

Молодую семью уже посетили судебные исполнители, которые обязали Олесю и Андрея выплатить суммарно государству 280 рублей за содержание их сына в Доме ребенка.

Морально. «Мне звонили много людей, выражали поддержку, возмущались действиями чиновников, обещали помочь деньгами и вещами», - отметила Олеся.

Материально. Многие люди откликнулись на нужды молодой семьи и перечислили деньги на счет Олеси. Местная власть потребовала, чтобы семья улучшила жилищные условия, поменяла газовую плиту, провела водопровод. Олеся и ее гражданский муж Андрей сделали скромный ремонт, отремонтировали печку и дымоход, приобрели коляску, детские вещи, новую плиту. На водопровод не хватило денег, потому что государство обязало родителей отдавать деньги на содержание Максима в Доме ребенка.

На проведение водопровода 21 августа средства перечислила Благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие».

Rotary Club Minsk Сity сейчас занимается сбором гуманитарной помощи для семьи - продуктов, теплых вещей ребенка и матери, обуви, гигиенических средств.

«До сентября мы привезем помощь семье. Также мы будем непосредственно общаться с органами опеки на тему, как можно системно подойти к решению вопроса "создать все необходимые условия для пребывания каждого ребенка с матерью"», - сказала председатель Rotary Club Minsk Сity Елена Бондаренко.

Местные чиновники посетили семью с очередной комиссией

21 августа дом Олеси и Андрея снова посетила комиссия из исполкома. По словам Олеси, чиновники обещали, что как только к дому будет подведена вода - Максима отдадут. Местные коммунальные службы обещают, что завтра, 22 августа, начнут работы по проведению водопровода.

До беременности Олеся работала уборщицей, получала 200 рублей. Ее гражданский муж Андрей не работал, стоял на учете в центре занятости. На новой работе, куда молодой человек устроился рабочим, он имеет зарплату около 200 рублей. Из этих денег должен сейчас отдавать 70% на содержание сына.

Чиновники сетовали на «запущенный огород». У Олеси была сложная беременность, она много раз лежала в больнице. После у новорожденного обнаружили порок сердца - поэтому мать с сыном больше двух месяцев провели в больнице. Потом Максима забрали в Дом ребенка. Сейчас молодой матери позволяют видеть малыша только полчаса в день.

Максим по решению Лоевского райисполкома стал «несовершеннолетним, который нуждается в государственной защите», семья - «социально-проблемной», родители - «обязанными лицами».