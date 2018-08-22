Говорцова с победы стартовала в квалификации US Open 22.08.2018, 7:40

Ольга Говорцова

Белоруска победила Сабину Лисицки из Германии.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова, недавно возобновившая карьеру после рождения сына, с победы стартовала в квалификации US Open — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема с призовым фондом 53 миллиона долларов, сообщает tut.by.

В матче 1-го круга квалификации Ольга Говорцова (№ 766 рейтинга WTA) победила Сабину Лисицки (№ 221 WTA) из Германии — 6:4, 7:5.

Во 2-м круге квалификации US Open соперницей Говорцовой будет француженка Фиона Ферро (№ 130 WTA).