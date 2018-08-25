Средняя пенсия в Испании - 1079 евро 1 25.08.2018, 17:12

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Пенсии жителей Испании за последние 10 лет все время растут.

В связи с очередной реформой пенсионной системы в России, а также нежеланием властей выплачивать россиянам их сбережения по старости, испанский русскоязычный портал Noticia.ru приводит данные о том, какие получают пенсии пожилые граждане Испании, пишет newsru.com.

Средняя пенсия в этой стране, только пару лет как оправившейся от жесточайшего кризиса, составляет 1079 евро, что эквивалентно 58,5% средней зарплаты по стране. Таким образом, с учетом нынешнего курса российского рубля к евро, средняя пенсия в Испании в пересчете на российскую валюту превышает 85 тысяч российских рублей.

А самая высокая пенсия в Испании в настоящее время превышает 2600 евро.

За последние 10 лет соотношение пенсии и зарплаты в этой европейской стране выросло более чем на 10 процентных пунктов. За это же время пенсии увеличились почти на треть, в то время как зарплаты - лишь на 7,3%.

И это увеличение пришлось как раз на время финансово-экономического кризиса, который для Испании стал рекордным по уровню безработицы и ипотечному кризису, привел к росту долговых обязательств до уровня 100% ВВП,.

Трудовые пенсии в Испании рассчитываются исходя из зарплаты за последние 15 лет перед выходом на заслуженный отдых. В 2013 году была запущена пенсионная реформа, которая предполагает постепенное увеличение этого срока до 25 лет к 2022 году. На данный момент расчет ведется на основе данных за последний 21 год работы.

По регионам больше всего получают пенсионеры в Стране Басков, где средний размер пенсии составляет 1333,8 евро (около 105 тысяч рублей). За ней следует Астурия (1310,6 евро или 103,5 тыс. руб.), Мадрид (1272,3 евро или около 100 тыс. руб.) и Наварра (1223,2 евро или 96,6 тыс. руб.). Самые низкие пенсии - в Эстремадуре (889,7 евро, что равняется примерно 70 тыс. рублей) и Галисии (899,5 евро или около 71 тыс. рублей).

При этом самые высокие средние зарплаты - в Мадриде (2301,9 евро, около 182 тыс. руб.), Стране Басков (2128,3 евро или 168 тыс. руб.), Каталонии (1980,8 евро или 156 тыс. руб.) и Наварре (1945,7 евро или 153,5 тыс. руб.).

А самые низкие средние заработные платы зафиксированы в следующих регионах Испании - в Эстремадуре (1426 евро или 112,6 тыс. руб.) и на Канарских островах (1556,2 евро или примерно 123 тыс. рублей).

Напомним, что, к примеру, в Италии средняя пенсия примерно на 20% выше, чем в Испании. Там она составляет около 1300 евро. Однако более 70% итальянских пенсионеров получают около 1000 евро. Самые большие пенсии у бывших госслужащих, их средний месячный пенсионный доход составляет около 4500 евро.

В Италии на пенсию выходят в 66 лет и семь месяцев - и мужчины, и женщины одинаково. Размер пенсии в стране напрямую зависит от страховых взносов и рассчитывается по сложной схеме, в которой учитывается и сумма заработной платы, и возраст выхода на пенсию, и различные коэффициенты.

Помимо пенсий, в Италии есть и социальные пособия, которые выплачиваются пожилым малоимущим гражданам с возраста 66 лет и 7 месяцев, если их годовой доход не превышал 5824 евро. В этом случае вместо пенсии итальянцы получают пособие в 448 евро в месяц.