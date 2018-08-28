Брестские железнодорожники вырыли тоннель, чтобы воровать дизтопливо 11 28.08.2018, 15:53

5,913

Фото: УВД Брестского облисполкома

При осмотре гаража правоохранители обнаружили около 1500 литров дизельного топлива.

В Бресте сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали группу железнодорожников, воровавших дизельное топливо с тепловозов. Подробности агентству БелТА сообщил официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

По данным милиционеров, преступная схема выглядела следующим образом. Рядом с железной дорогой злоумышленники арендовали гараж, в котором поставили специальные топливные насосы и емкости для краденого топлива. От гаража до железной дороги они пробурили тоннель с трубопроводом.

Тепловоз подгоняли к условленному месту на запасной колее. После этого один из железнодорожников подключал шланг к топливному баку и по радиостанции сообщал о готовности. Его сообщник в гараже включал насос, и они откачивали топливо.

При осмотре гаража правоохранители обнаружили около 1500 литров дизельного топлива. На мужчин завели уголовное дело за присвоение или растрату, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору.