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Брестские железнодорожники вырыли тоннель, чтобы воровать дизтопливо

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  • 28.08.2018, 15:53
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Фото: УВД Брестского облисполкома

При осмотре гаража правоохранители обнаружили около 1500 литров дизельного топлива.

В Бресте сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями задержали группу железнодорожников, воровавших дизельное топливо с тепловозов. Подробности агентству БелТА сообщил официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

По данным милиционеров, преступная схема выглядела следующим образом. Рядом с железной дорогой злоумышленники арендовали гараж, в котором поставили специальные топливные насосы и емкости для краденого топлива. От гаража до железной дороги они пробурили тоннель с трубопроводом.

Тепловоз подгоняли к условленному месту на запасной колее. После этого один из железнодорожников подключал шланг к топливному баку и по радиостанции сообщал о готовности. Его сообщник в гараже включал насос, и они откачивали топливо.

При осмотре гаража правоохранители обнаружили около 1500 литров дизельного топлива. На мужчин завели уголовное дело за присвоение или растрату, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору.


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