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Минчанина избили до смерти из-за арбузов

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  • 28.08.2018, 20:50
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С ярмарки в Ждановичах мужчину доставили в больницу, где он умер.

Столичные милиционеры рассказали БелТА, что 37-летний минчанин убирал на ярмарке на улице Тимирязева испорченные арбузы и обратился к неизвестному мужчине с просьбой забрать их.

«Во время беседы между ними произошел конфликт, мужчина избил минчанина», – рассказали в пресс-службе ГУВД.

Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи, где он умер. Нападающего милиция задержала, им оказался 39-летний житель Радошковичей. Против мужчины возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Сейчас он в изоляторе.


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