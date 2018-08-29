Пенсию не дают – ее берут 9 Дмитрий Гудков

29.08.2018, 14:14

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Дмитрий Гудков

Только сначала это нужно сделать со свободой.

Я угадал: Путин «исправил» пенсионную «реформу». Было 63ж – 65м, стало 60ж – 65м. На три года скостил срок. И все. Из сколько-нибудь существенных послаблений – только налоговые льготы по границе прежнего возраста.

То есть в эту «реформу» (а на самом деле – чисто механическую тупую экономию денег) изначально был заложен люфт. Не было бы падения рейтинга – так бы все и осталось. Падение случилось – использовали домашнюю заготовку.

Все прочие путинские послабления – такая же разводка. Уменьшить возраст выхода на пенсию для многодетных матерей, дать льготы коренным народам Севера – это все предложения карманной думской оппозиции. Теперь она сможет отказаться от референдума, заявив, что «Владимир Владимирович к нам прислушался».

На самом деле, все совсем безрадостно. Ведь Путин не просто повышает пенсионный возраст – он еще и вводит уголовную (!!!) ответственность за увольнение работников, которым до пенсии осталось 5 лет. Это значит только одно: в течение этих 5 лет любой «предпенсионер» будет получать волчий билет. Работодатели станут шарахаться от него, как от зачумленного, и если и брать к себе – то только на краткосрочные контракты, чтобы можно было избавиться в любой момент. Такая вот перспектива.

Вместо этих полицейских мер давным-давно можно было ввести экономическое стимулирование: например, избавлять «предпенсионеров» от налогов и страховых взносов. Повышать им уровень будущей пенсии за счет более позднего добровольного выхода на пенсию. То есть мотивировать и работников, и работодателей: все это я предлагал в «Ведомостях» еще много лет назад – но вместо этого Путин придумал уголовку, принудительное повышение пенсионного возраста и налогов.

Резюмирую: под тонны словесной руды про надои, рост экономики и снижение безработицы Путин навязывает все то же самое. Сначала украл накопительные пенсии – теперь вошел во вкус. Вся карманная оппозиция сдулась после первого же тычка. А другой во власти нет. И ни на какие уступки никто больше не пойдет: теперь разговаривать с гражданами будет Росгвардия через мегафоны.

Пенсию не дают, ее берут. Только сначала это нужно сделать со свободой.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»