14 способов похудеть без диеты или физических упражнений 29.08.2018, 15:16

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Применение различных методов контроля массы тела жизненно важно для поддержания здоровья.

Длительное соблюдение диеты и выполнение физических упражнений могут усложнять жизнь многим людям. Однако возможно ли похудеть и без этого?

Применение различных методов контроля массы тела жизненно важно для поддержания здоровья, сообщает healthinfo.ua.

Применение следующих 14 способов может помочь в процессе похудения без соблюдения диеты или физических упражнений.

Улучшение навыков приготовления пищи

Изучение кулинарии может помочь в уменьшении массы тела. Понимание процесса приготовления пищи и развитие поварских навыков могут стать мощным подспорьем в поддержке эффективного похудения без снижения потребления пищи.

Люди, знающие о том, как правильно приготовить разные продукты, с большей вероятностью употребляют в пищу самые разнообразные питательные ингредиенты, включая фрукты и овощи, которые отлично подходят для похудения.

Все чаще публикуются данные различных исследований, свидетельствующие о связи увеличения массы тела и ожирения с отсутствием навыков приготовления пищи.

Неопытные кулинары могут попробовать заниматься на кулинарных курсах или посмотреть видео в интернете. Прекрасной отправной точкой может стать канал Food Tube шеф-повара Джейми Оливера, в котором основное внимание уделяется тому, как делать простые здоровые блюда.

Употребление достаточного количества белка

Употребление белка является неотъемлемой частью здоровой диеты и необходимо для эффективного метаболизма. Его потребление может усиливать ощущение сытости и притуплять голод.

Данные некоторых исследований, проведенных с участием молодых женщин, свидетельствуют, что употребление йогурта с высоким содержанием белка в качестве дневного перекуса снижает чувство голода и количество потребляемых калорий в последующих приемах пищи.

Простые способы увеличения количества протеинов в рационе включают добавление столовой ложки семян льна или орехов в утреннюю кашу или включение в рацион большего количества яиц.

Употребление большего количества клетчатки

Пищевые волокна содержатся в фруктах, овощах, бобовых и цельных зернах.

Клетчатка отличается от других продуктов, потому что человеческий организм не переваривает ее в тонком кишечнике. Вместо этого пищевой комок перемещается в толстую кишку, где происходит ферментация.

Это оказывает много полезных эффектов: повышение ощущения сытости, замедление пищеварения, увеличение времени прохода пищевого комка по кишечнику и поглощения питательных веществ, предотвращение запоров.

Увеличить потребление клетчатки в рационе можно, соблюдая следующие советы:

ежедневно употреблять фрукты;

включать в рацион цельные злаки;

есть много овощей.

Пищевые волокна в большом количестве содержатся в кожице многих плодов. Однако перед употреблением их следует тщательно мыть.

Применение пробиотиков

Пробиотики — полезные бактерии, которые являются неотъемлемой частью пищеварения. Некоторые исследования связывают функции кишечника и головного мозга и свидетельствуют о том, что пробиотики могут влиять на массу тела, количество жира в организме и настроение.

Тело человека выступает в качестве «дома» для этих бактерий и обеспечивает их пищей, в том числе клетчаткой. В свою очередь, бактерии приносят пользу кишечнику и здоровью человека.

Польза от этих бактерий может проявляться в следующих аспектах:

обеспечение энергией стенок кишечника и клеток печени;

продукция специфических жирных кислот, обладающих противораковыми свойствами;

помощь в регулировании массы тела.

Диета с высоким содержанием сахара и жира может изменить баланс бактерий в кишечнике в сторону увеличения количества патогенных организмов.

Данные некоторых исследований показывают, что употребление пробиотиков может помочь предотвратить ожирение. В естественной среде пробиотики содержатся в следующих продуктах питания:

йогурт;

капуста кимчи;

квашеная капуста;

кефир;

мисо паста.

Достаточное количество сна

Хороший ночной отдых необходим для поддержания общего здоровья и нормальной массы тела. Плохой сон провоцирует разрушение важных гормонов, регулирующих обмен веществ. Сон менее 6 ч может стать причиной риска возникновения избыточной массы тела или ожирения.

Снижение стресса

Повышенные уровни стресса могут провоцировать нарушение гормонального баланса. Когда у человека «играют нервы», его организм вырабатывает гормоны, называемые глюкокортикоидами. Слишком высокий уровень этих гормонов может стимулировать аппетит, что приводит к увеличению массы тела.

Стресс также может провоцировать эмоциональное переедание, при котором человек ест нездоровые продукты, чтобы контролировать и улучшать плохое настроение.

Методы снижения стресса включают:

регулярные физические упражнения;

снижение потребления кофеина;

практикование медитации;

отказ от несущественных обязательств;

проведение большего времени на открытом воздухе;

занятия йогой.

Потребление достаточного количества витамина D

Результаты некоторых исследований показывают, что лица с низким уровнем витамина D более склонны к развитию ожирения и не выполняют достаточного количества физических упражнений.

Среди других состояний здоровья, связанных с низким уровнем витамина D, могут быть:

метаболический синдром;

депрессия и тревога;

сахарный диабет I и II типов;

остеопороз и остеоартроз.

Источниками этого витамина являются солнечный свет и некоторые продукты питания, среди которых яичные желтки, жирная рыба, некоторые грибы и обогащенные продукты.

Подача пищи небольшими порциями

Этот способ наиболее полезен в оформлении подачи основных блюд или закусок. Как правило, если блюдо подается в меньшем количестве, то при его употреблении человек насыщается быстрее меньшим объемом.

Использование тарелок небольшого размера

Когда перед человеком находится посуда маленького размера, то, руководствуясь внутренним ощущением, человек положит на нее меньшее количество еды.

Сокращение употребления сладких напитков

Существуют данные клинических исследований, свидетельствующие о связи регулярного потребления сладких и искусственно подслащенных напитков с более высоким риском развития ожирения у детей.

Есть много полезных альтернатив сладким безалкогольным напиткам. Обычная вода со свежей мятой, имбирем, ягодами или огурцом освежает и содержит очень мало калорий. Можно также добавлять экстракт липы или лимон в минеральную воду. Среди прочего подходит горячий зеленый и черный чай.

Употребление здоровых закусок

Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале «Advances in Nutrition» в 2016 г., почти 1/3 ежедневной энергии поступает из закусок. С течением времени размер перекусов увеличивается, что свидетельствует о том, что люди едят намного больше в промежутке между основными приемами пищи.

Однако употребление здоровых перекусов домашнего приготовления может повысить ощущение сытости и уменьшить количество потребляемых калорий.

Среди таких закусок стоит обратить внимание на:

йогурт;

сушеные чернослив или финики;

фрукты с высоким содержанием клетчатки, такие как яблоки, бананы и апельсины;

овощи с высоким содержанием клетчатки, включая морковь и брокколи;

горстку несоленых, необжаренных орехов, такие как кешью или грецкие орехи.

Длительное пережевывание пищи

Длительное пережевывание пищи инициирует процесс пищеварения. Данные некоторых исследований показывают, что тщательное пережевывание каждого кусочка и длительное время приема пищи уменьшают количество употребленной еды. Хорошее пережевывание может помочь человеку насладиться блюдом и вовремя ощутить насыщение.

Осознанное питание

Осознанное питание может помочь снизить тягу к еде и улучшить контроль над размером порции. Чтобы практиковать осознанное питание, человек должен избегать отвлекающих факторов во время еды, среди которых просмотр телевизора, занятие на ноутбуке и чтение. Лучше всего есть за столом, сосредоточиться на вкусе еды и сконцентрироваться на насыщении.

Семейные трапезы

Семейные обеды могут играть определенную роль в контроле массы тела. Питание дома может снизить потребление сахара и жира. Родители или родственники, которые готовят сбалансированные питательные блюда для своих детей, также часто передают им эти положительные привычки.

Есть множество способов похудеть, не соблюдая диету или не занимаясь физическими упражнениями. Вышеупомянутые советы — отличный способ начать позитивные изменения образа жизни. Однако повышение двигательной активности может улучшить результаты уменьшения массы тела.