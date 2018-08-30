«Будут переписывать баллы на брата и свата» 5 30.08.2018, 8:06

3,817

Фото: tut.by

Сколько теперь будут стоить нарушения для белорусских водителей.

«Штрафы с водителей, а не балльная система могли бы решать все вопросы и пополнять бюджет! Надо сначала изменять организацию движения!» — эмоционально высказывались «депутаты», обсуждая в среду проект закона «О дорожном движении» на расширенном заседании Комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи с представителями УГАИ МВД, Минтранса, администрации Лукашенко и других ведомств, сообщает tut.by.

Напомним, в мае текущего года МВД Беларуси вынесло на общественное обсуждение законопроект «О дорожном движении», которым предусмотрен ряд изменений, в том числе начисление штрафных баллов водителям, нарушающим ПДД. Набрал за год определенное количество баллов даже за «легкие» правонарушения — лишился прав на полгода.

Почем нарушения?

В 1 балл оценили нарушения, штраф за которые не превышает трех базовых величин (например, непройденный техосмотр, стоянка в неположенном месте и пр.), а также за которые высылают «письма счастья» (скорость и парковка).

2 балла начислят за нарушения, штраф за которые не превышает пяти базовых величин (например, проезд на красный свет или нарушение требований знаков и разметки).

3 балла вы получите за нарушения, штраф за которые не превышает десяти базовых величин (это превышение скорости на 30 и более км/ч и пр.).

4 балла начислят за нарушения, штраф за которые более десяти базовых величин или же предусмотрено лишение прав (это «пьянка» за рулем, выезд на встречку, непропуск скорой и другие грубые нарушения).

Ответственность за сами нарушения — штрафы и лишение прав — при этом отменять никто не собирается: штрафные баллы пойдут «бонусом».

За некоторые нарушения штрафные баллы начислять не будут (речь идет о предусмотренных частями 6, 8 статьи 18.12, статьей 18.20, частью 5 статьи 18.22 КоАП).

По итогам общественного обсуждения МВД республики сообщило, что большинство респондентов поддержали предлагаемую инициативу, полагая штрафные баллы действенным методом борьбы с систематическими нарушителями, а также считая, что подобные изменения дисциплинируют водителей.

«Не думаю, что с баллами станет безопаснее»

— Работа над законопроектом будет вестись максимально открыто, для того чтобы учесть все мнения профильных госорганов и рядовых граждан. Комиссия детально изучает результаты проведенного общественного обсуждения, чтобы получить в результате эффективный закон. Мы комплексно обследуем мировой опыт в этой области: интересна не только балльная система (считаю, что эта норма несколько выдернута из мирового опыта), но и вопросы инфраструктуры дорог, контроль и обеспечение безопасности в Западной Европе, которые более развиты, чем у нас в стране. Но нельзя вносить их в нашу реальность без адаптации, — заявил перед началом заседания председатель комиссии Андрей Рыбак.

«Депутат» отметил, что с каждым днем ситуация на белорусских дорогах усложняется, однако большая часть нарушений ПДД — вынужденная и происходит из-за недостатков в организации дорожного движения. Например, в случае, когда, выезжая из двора, водитель вынужден выруливать сразу во вторую полосу из-за припаркованного транспорта или «летунов», подрезающих автомобилистов. Именно это «депутаты» учтут, обсуждая законопроект.

— Станет ли безопаснее на дорогах после введения у нас балльной системы? Скажу откровенно: не сложилось мнение, что нормы, предложенные разработчиком, позволят существенно повысить дорожную безопасность. Ведь нужно, чтобы люди понимали, что ситуация на дороге контролируема, а безопасность гарантирована не только какими-то штрафами, но и мерами по организации дорожного движения, применением технических средств.

«Баллы нужны, но организацию движения надо менять»

— Мы изучали зарубежный опыт и уверены: балльная система окажет положительный эффект на безопасность дорожного движения. Она заставит задуматься тех водителей, которые систематически нарушают ПДД по пунктам, за которые не предусмотрено лишение прав. Ведь даже за незначительное нарушение будут начисляться баллы, и при определенном их наборе человек лишится удостоверения. Это будет сдерживающим фактором для многих водителей, они будут осторожнее, и, как следствие, дорожная безопасность повысится, — утверждает Александр Цегельник, заместитель начальника УГАИ МВД Беларуси.

Темпы снижения аварийности последние годы не такие оптимистичные, как ранее, а за 2017 год ее понижения достигнуть не удалось. Чтобы печальная статистика шла вниз и дальше, нужны новые подходы — их разработчики отразили в законопроекте.

Отстаивая балльную систему, Цегельник напомнил, как в 2013 году УГАИ МВД инициировало ужесточить административную и уголовную ответственность за управление автомобилем пьяными водителями.

— Тогда изменения были приняты, и за пять лет задержанных пьяных водителей стало меньше в два раза. Но принятие решения о конфискации транспортных средств было нелегким, нас поддержали — и нововведение показало свою эффективность.

Замначальника УГАИ МВД сказал, что в этот раз их разработку поддерживают государственные органы и некоторые «депутаты».

— Но даже если балльная система будет принята, ключевые изменения должны быть внедрены в сфере организации дорожного движения.

По сообщению Цегельника, собственники дорог вместе с обследованием и диагностикой дорог должны проводить их мониторинг — для принятия решений по эффективной организации дорожного движения. Проектом закона предусматривается возложить эти полномочия на Минтранс, местные исполкомы и других владельцев дорог.

«Будут переписывать баллы на чужих за деньги»

— Получается, то, что мы делали до этого на дорогах, дальше не поможет и сейчас все будет делать Минтранс… Но задача собственника дороги — обеспечить состояние дорог в соответствии со стандартом. Владелец не разрабатывает никаких программ, он делает то, что ему приказано. Мы категорически против перекладывания ответственности на нас, — возразил на последнее предложение представителя УГАИ Александр Головнев, начальник главного управления автодорог Минтранса. — Ну, а балльную систему мы поддерживаем.

— Как вы представляете: сотрудник ЖКХ будет проводить мониторинг дорог? Да он же этому не обучен! Вот у вас в ГАИ есть инженеры по организации дорожного движения, пусть они этим и занимаются! — высказывались «депутаты».

— Да мы просто не можем поставить на каждый перекресток инспектора, который будет проводить мониторинг, — парировали представители УГАИ МВД.

— Так как же будут начисляться баллы водителям, если ГАИ говорит о том, что есть недостатки в организации дорожного движения, которые требуется менять? — задал вопрос, но не получил ответа Андрей Рыбак.

— Способ выявления водителей-нарушителей ставит их в неравное положение: кого-то зафиксирует камера, а другого остановит и накажет инспектор — вот здесь будет срабатывать человеческий фактор, — высказался еще один член комиссии. — К тому же предполагаю, что ГАИ завалят обращениями собственники машин, которые получили «письма счастья» за скорость, что не они были за рулем, а их сват или брат, для того чтобы переписать нарушение на другого человека и не получить балл. Вот тут есть риск, что появится даже теневой рынок!

— Не будет такой переписки. Много ли таких лиц, готовых взять на себя чужое нарушение? Мы эти риски понимаем, но не боимся их, — ответил Александр Цегельник.

Введение балльной системы в Беларуси кроме Минтранса поддержали представители главного государственно-правового управления администрации Лукашенко и Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси.

Обсуждение законопроекта «О дорожном движении» продолжится. В ближайшее время «депутаты» и представители госструктур изучат международный опыт по организации дорожного движения и практике балльной системы.