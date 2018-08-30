Международный день исчезнувших: Где Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский? 10 30.08.2018, 8:32

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Международный день пропавших без вести людей ежегодно отмечается 30 августа.

В Беларуси политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский и журналист Дмитрий Завадский исчезли при загадочных обстоятельствах.

Международный день пропавших без вести людей ежегодно отмечается 30 августа. Изначально с идеей посвятить этот день пропавшим людям выступила в 80-х годах латиноамериканская федерация родственников исчезнувших людей FEDEFAM, а позже дата стала международной. Проблема пропавших без вести актуальна для Беларуси.

В этот день Красный Крест напоминает о том, что право родственников людей, пропавших без вести, знать о судьбе близких, – это одно из главных положений международного гуманитарного права и прав человека. Оно действует независимо от того, когда и при каких обстоятельствах человек пропал без вести.

Бесчисленному множеству людей по всему миру не дает покоя исчезновение их родных. Пропавшие становятся для близких не живыми и не мертвыми. Их матери и отцы, жены и мужья, родственники и друзья не могут ни оплакать потерю, ни порадоваться возвращению своих любимых.

В этот день во многих странах проводятся мероприятия, которые призваны сохранить память о тех, чья судьба до сих пор неизвестна.

Количество пропавших без вести людей возрастает во время вооруженных конфликтов. В Беларуси нет войн и конфликтов, но четыре человека - политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский и журналист Дмитрий Завадский, - исчезли при загадочных обстоятельствах. Уголовные дела по их исчезновении не раз приостанавливали, потом возобновляли снова. Родные и близкие уже потеряли надежду.

«Никакого сдвига нет. Так, раз в квартал мне сообщают о продолжении следственных действий, присылают бумажку-отписку. Я не верю ни в какую работу следственных органов, абсолютно», - говорит Зинаида Гончар, жена известного политика Виктора Гончара, который исчез в 1999 году.

Требования раскрыть правду о похищении этих людей содержатся в резолюциях Комиссии ООН по правам человека, парламентской Ассамблей Совета Европы и ОБСЕ.

Мать пропавшего в 2000 году оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского Ольга Григорьевна также не верит, что будут какие-то подвижки в деле сына:

«Надежд у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура не дает развернутого ответа на все вопросы. Одни отписки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не закрывается, а приостанавливается. Нам ни разу не дали ответа, какие же мероприятия проводились, и к каким результатам они привели».

В семьях Виктора Гончара и Дмитрия Завадского без отца выросли и повзрослели сыновья, у Анатолия Красовского - дочери. Семья пропавшего экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко вынуждена была уехать в Германию.