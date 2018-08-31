Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки «Яндекс.Видео» 1 31.08.2018, 11:41

Сервис не будет заблокирован из-за жалобы правообладателей.

Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки сервиса «Яндекс.Видео». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящий момент отсутствуют», — приводит агентство сообщение ведомства.

О том, что сервису угрожает блокировка, стало известно 28 августа. Мосгорсуд обязал «Яндекс.Видео» принять обеспечительные меры по жалобе четырех телеканалов холдинга «Газпром-Медиа» («2х2», ТНТ, «Супер» и ТВ3), которые жаловались на пиратский контент, и удалить ссылки на нелегальное видео — сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне».

После этого «Яндекс» решил удалить из поиска ссылки на страницы с видеоконтентом телеканалов холдинга «Газпром-Медиа». В компании объяснили, что не считают требования Роскомнадзора законными, так как «Яндекс» не может самостоятельно определить, есть ли у конкретного сайта права на тот или иной контент, а, значит, не отделяет легальный контент от нелегального и может удалить ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем.

Тем не менее блокировка «Яндекс.Видео» могла бы привести к недоступности всего поисковика, так как большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени, которое для «Яндекс.Видео» выгладит как yandex.ru, сообщили в пресс-службе интернет-компании. Поэтому было принято решение частично удались ссылки для исполнения обеспечительных мер, введенных Мосгорсудом. «Мы будем оспаривать их в суде», — добавили в «Яндексе».

После удаления ссылок «Газпром-Медиа» от идеи подать в суд на «Яндекс» не отказался, заявив, что иск о защите прав на контент «будет подан в сроки, предусмотренные законом». «В случае если мы его не подадим, предварительные обеспечительные меры будут отменены и пиратский контент может опять появиться на «Яндекс.Видео», — объяснили свои действия в холдинге.