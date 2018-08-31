Простое правило, которое поможет быстро похудеть 31.08.2018, 16:55

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Это простое изменение в тренировках сделает сжигание калорий наиболее эффективным.

Многие из тех, кто посещает спортзал, хотели бы знать о том, каким образом сжигать максимальное количество калорий. Это простое изменение в тренировках сделает процесс избавления от лишнего жира наиболее эффективным, сообщает healthinfo.ua.

Выполнение любых физических нагрузок и тренировок очень полезно для здоровья, но если вы совершаете ошибки в спортзале, то возможно, тратите время впустую. К примеру, когда вы садитесь на велотренажер и неспешно крутите педали минут 30 или даже час, посматривая какое-нибудь реалити-шоу в телевизоре, то прогресс в деле борьбы с лишним весом будет минимальным, если вы вообще его заметите. А многим людям бывает сложно вставить в напряженный график дня между работой, детьми и домашними делами полчаса или час занятий в спортзале. К счастью, существует одно простое правило, которое сделает тренировочный процесс быстрым и максимально эффективным.

Исследователи из Университета Макмастера выяснили, что интенсивные нагрузки продолжительностью всего одну минуту настолько же эффективны, как и 45-минутные умеренные тренировки. Исследователи наблюдали за мужчинами, занимающимися сидячей работой. Их попросили крутить педали максимально быстро и так сильно, как только они могут на стационарном велотренажере. Продолжительность нагрузки составляла всего 60 секунд ежедневно.

Через 12 недель среди добровольцев было зафиксировано улучшение аэробных показателей, контроля уровня сахара в крови и уменьшение процента жира в организме. Причём приблизительно в таких же пропорциях, как это наблюдалось у мужчин, которые ежедневно тратили по 45 минут на тренировки в умеренном режиме. Хочется верить, что одну минуту в день для тренировок сможет найти даже самый занятый человек.