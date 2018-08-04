С начала года украинцы оформили более 3 миллионов загранпаспортов 3 4.08.2018, 9:52

Только в июле их оформило более 440 тысяч граждан.

С начала 2018 граждане Украины оформили более 3 млн паспортов для выезда за границу.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы (ГМС) в Facebook.

Также 725 тыс. украинцев оформили внутренние паспорта в виде ID-карточек с начала года. Только в течение июля этого года миграционная служба выдала около 100 тыс. таких паспортов.

Что касается загранпаспортов, их в июле оформило более 440 тыс. граждан Украины. На сегодня выдача документов происходит без задержек.