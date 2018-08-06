Reuters: «Газпром» заморозил программы внешних займов 1 6.08.2018, 21:38

Решение принято на фоне судебных споров с «Нафтогазом» и обострившихся отношений России и Запада.

Компания «Газпром» приостановила свою программу внешних заимствований из-за судебного спора с украинским «Нафтогазом» по поставкам газа. Об этом агентству Reuters рассказали три банковских источника, передает РБК.

В июне Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» в Великобритании в рамках решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом», согласно которому российская компания обязана выплатить украинской компании $2,6 млрд.

Как сообщают собеседники Reuters, решение лондонского суда, вероятно, напугало западные банки, которые традиционно работают с «Газпромом», поскольку оно повышает вероятность того, что любые новые средства, которые компания может занять через Лондон, также могут быть заморожены. В связи с этим, по мнению собеседников издания, «Газпром» начал сталкиваться с более дорогими займами.

Очередную встречу с инвесторами, которая планировалась в середине июня, «Газпром» отменил, рассказал агентству один из банкиров, участвовавший в этих переговорах. Это произошло за несколько дней до решения суда Лондона о заморозке активов.

По его словам, решение о приостановке программы внешних заимствований «Газпром» принял на фоне обострившихся отношений между Москвой и Западом из-за санкций США против российских бизнесменов и отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Два других неназванных лондонских банкира заявили, что своим решением приостановить заимствования «Газпром» занял осторожную позицию в преддверии решения суда Лондона.

Один из источников также рассказал, что «Газпром» планировал осенью выпуск еврооблигаций в евро и японской иене, но и эти планы зашли в тупик. Этот же собеседник добавил, что один из банков, который работает с «Газпромом», приостановил выделение займа российской компании, пока ситуация вокруг его финансов на Западе не станет более ясной.

«Насколько я понимаю, затронуты расчеты с иностранными банками, совершаемые через Лондон», — приводит Reuters слова другого собеседника. Еще один источник, ссылаясь на банкира, который работает с «Газпромом», сказал, что компания прекратила проводить платежи через банки в Великобритании. В то же время решение лондонского суда не мешает «Газпрому» обслуживать непогашенные задолженности, сказал Reuters адвокат, знакомый с судебным процессом.