Пропавший белорусский цемент продают соседям дешевле, чем себе 3 7.08.2018, 9:16

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Как власти отрапортовали о «цементном кризисе».

Хватит всем – и своим, и иностранцам. Власти рапортуют о том, что урегулировали цементный кризис, сообщает «Белсат».

По словам министра архитектуры и строительства, белорусский цемент, который почти исчез из продажи в начале лета – опять поставляется на внутренний рынок, более того, цемента хватит и на продажу за границу. Почему был дефицит, и почему иностранцы наш цемент покупают по меньшей стоимости, чем сами белорусы?

Подробнее – смотрите в видеосюжете.