Сколько пива можно купить за $1 в разных странах мира? 8 7.08.2018, 12:51

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Самое дешевое — в Парагвае и Вьетнаме.

Вы когда-нибудь задумывались, насколько цена на пиво отличается по всему миру? Возможно, когда вы бываете за границей, вы возмущены ценой за пинту пива в местном баре? Или, наоборот, шокированы тем, насколько дешёвым оно бывает? Проект Amica-International сделал графику, показывающую, сколько пива вы можете купить за $1 в разных странах мира, пишет pivo.by.

В её основе — средние цены на пиво в барах в разных странах. Самое дешёвое — в Парагвае и Вьетнаме, где всего за $1 можно получить целый бокал любимого напитка. Дороже всего пиво стоит в Исландии: пинта пива в Рейкьявике вам обойдётся в среднем в $12,75. В списке нет Беларуси, но вы сами можете примерно представить, на каком месте находится наша страна.