Лига чемпионов: БАТЭ победил «Карабах»5
- 7.08.2018, 21:57
- 1,190
Борисовчане обыграли азербайджанский клуб в гостях со счетом 1:0.
БАТЭ одержал победу над «Карабахом» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 1:0, передает «Прессбол».
Победу борисовчанам принес точный удар Станислава Драгуна.
«Карабах» — БАТЭ — 0:1
Карабах: Халльдорссон — Медведев, Б.Гусейнов, Р.Ф.Садыгов (к), Герье — Славчев (Озобич, 80), Гараев — Деларж (Мадатов, 67), Мичел, Зубир — Эмегара.
Запасные: Вагнер Да Силва, Аголи, А.Гусейнов, Жезничак, Диниев.
БАТЭ: Щербицкий — Риос, Филипович, Филипенко, М.Володько — Бага, Яблонский (Березкин, 76), Драгун — Иванич (Скавыш, 62), Стасевич (к) (А.Глеб, 85) — Сигневич.
Запасные: Чичкан, Волков, Туоминен, Мухамедов.
Гол: 0:1 — Драгун (36, пас — Сигневич).
Предупреждения: Риос (44), Сигневич (54), Филипович (56).
Ответный матч пройдет 14 августа на «Борисов-Арене».