Алексей Бага: Мы готовились именно к такому «Карабаху» 7.08.2018, 22:41

Фото: fcbate.by

Наставник БАТЭ прокомментировал победу над клубом из Азербайджана.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над «Карабахом» (1:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, который прошел сегодня в Баку.

– Что стало решающим фактором в победе?

– Мы первыми забили, и «Карабаху» пришлось бросаться вперед. Нас это устраивало, и мы сохранили победный счет.

– Результат по игре?

– Трудно говорить. Моменты были и у них, и у нас.

– Какую игру ждете через неделю? Будете пытаться сохранить победный счет?

– До игры еще есть неделя. Все будет зависеть от состояния игроков. Но будет очень сложная игра.

– Вы увидели тот «Карабах», которого ожидали?

– Мы ожидали такую мощную атаку с техничными игроками. Очень много опытных игроков. Мы готовились именно к такому «Карабаху», – сказал Бага, передает azerisport.com.