Алексей Бага: Мы готовились именно к такому «Карабаху»
- 7.08.2018, 22:41
Наставник БАТЭ прокомментировал победу над клубом из Азербайджана.
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победу над «Карабахом» (1:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, который прошел сегодня в Баку.
– Что стало решающим фактором в победе?
– Мы первыми забили, и «Карабаху» пришлось бросаться вперед. Нас это устраивало, и мы сохранили победный счет.
– Результат по игре?
– Трудно говорить. Моменты были и у них, и у нас.
– Какую игру ждете через неделю? Будете пытаться сохранить победный счет?
– До игры еще есть неделя. Все будет зависеть от состояния игроков. Но будет очень сложная игра.
– Вы увидели тот «Карабах», которого ожидали?
– Мы ожидали такую мощную атаку с техничными игроками. Очень много опытных игроков. Мы готовились именно к такому «Карабаху», – сказал Бага, передает azerisport.com.