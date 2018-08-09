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Илья Ивашко вышел в 3-й круг турнира в Торонто и сразится с 6-й ракеткой мира

  • 9.08.2018, 9:09
Илья Ивашко
Фото: tennis.by

В матче 2-го круга белорус в двух сетах взял верх над соперником из США.

Белорус Илья Ивашко (№ 125 рейтинаг ATP) вышел в 3-й круг турнира серии «Мастерс» «Рождерс Кап» в Торонто с призовым фондом 5 315 025 долларов, сообщает tut.by.

В матче 2-го круга Илья Ивашко в двух сетах взял верх над Райаном Харрисоном (№ 57 ATP) из США — 7:6 (7:5), 6:4.

В начале второго сета матч более чем на 2 часа прерывался из-за дождя.

В 1/8 финала Илья Ивашко сразится с 6-й ракеткой мира Кевином Андерсоном из ЮАР, который посеян на турнире под 4-м номером.

В основную сетку турнира в Торонто, который называют также открытым чемпионатом Канады, Илья Ивашко пробивался через сито квалификации и уже одолел четверых соперников.

В обновленной версии рейтинга ATP Илья Ивашко поднимется в первую сотню теннисистов планеты.


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