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Греция отказывает россиянам в шенгенских визах

  • 9.08.2018, 10:25

Лица, связанные РПЦ, воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния.

Служители Русской православной церкви сталкиваются с проблемами с получением шенгенских виз через консульство Греции в связи с конфликтом между РПЦ и Константинопольским патриархатом по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом пишет BBC со ссылкой на источники.

"Это политика греческого правительства. Теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния", - рассказал источник, близкий к Константинополю.

В то же время в РПЦ и Константинополе заявили, что проблемы с визами у российских церковников связаны с процессом предоставления томоса УПЦ.

"Константинопольский патриархат борется с русской церковью за влияние в православном мире. У Московского и Константинопольского патриархатов сейчас острые отношения из-за Украины, - рассказал источник, близкий к Синоду РПЦ.

В июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии, и попытках получить влияние на Афоне.


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