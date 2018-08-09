Минское «Динамо» и «Зенит»: белорусы действительно стали сильнее 2 9.08.2018, 14:10

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Каким будет поединок двух команд?

Пару недель назад в студию программы «Время футбола» заглянул Василий Хомутовский. Известный тренер вратарей раскритиковал коуча минского «Динамо» Сергея Гуренко и сказал, что «бело-голубые» могут выйти в групповой этап Лиги Европы. Через неделю, уже после победы «Динамо» над ДАЦ в первом матче, Хомутовский снова пришел в гости к Николаю Ходасевичу. От своего мнения специалист не отрекся: «Динамо» может выйти в группу. Ходасевич резонно заметил, что в следующем раунде минчане будут играть с «Зенитом». Хомутовский парировал: «Про «Зенит» я тебе могу отдельно ответить», пишет tribuna.com.

Многие восприняли слова Хомутовского скептически: ну как «Динамо» может пройти «Зенит»? Но, кажется, у парней Гуренко все хорошо, и они вполне могут навязать борьбу «Зениту», а после него рассчитывать на что-то большое. И вот почему.

У «Динамо» наконец-то есть длинная скамейка

Журавель и Рашович не только выходили в группу Лиги Европы – они пытались конкурировать с БАТЭ в чемпионате. Поначалу обоим это удавалось: белорус какое-то время вел команду на первом месте, а серб после победы в Борисове подкрался к многолетнему чемпиону на расстояние в три очка. Но обоих коучей подвела короткая скамейка. Кажется, сейчас эта проблема решена. Судите сами. На позицию центрдефа у «Динамо» претендуют семь человек при том, что в схеме их трое. На двух коридорных четыре футболиста. Опорников тоже могут сыграть четверо при двух вакансиях. На два места инсайдов после подписания Антилевского претендуют шесть футболистов. Самые большие проблемы со страйкерами: их могут сыграть только Иванов и Макась.

Отличительная черта нынешнего «Динамо» – универсальность. Гуренко может сыграть латераля (на обоих флангах) и инсайда, Треботич – инсайда и опорника, Шитова помимо бровки, вероятно, можно ставить на позицию крайнего центрдефа. Иванов до отъезда Сароки чаще всего играл инсайда. Ушедшего Нойока использовали на двух позициях, Быкова – вообще на четырех.

Команда хорошо атакует флангами

В первом круге «Динамо» часто упрекали за прямолинейность в атаке и отсутствие комбинационной игры. Не в последнюю очередь это было из-за проблем на флангах. Через них часто разворачивались атаки команды, но именно там они и вязли. Динамовские коридорные часто ошибались в простейших передачах и практически не могли обострить игру. В какой-то момент Гуренко поставил на правый фланг номинального опорника Александра Нойока и доверял именно ему, а не Бегунову, который к тому же на некоторое время выбыл из-за травмы.

К еврокубкам эта проблема, вроде бы, исчезла. В Лиге Европы «Динамо» забило 10 голов. 6 из них пришли непосредственно с флангов. Еще два – штрафной и пенальти, заработанные после фланговых проходов. Позицию левого коридорного за собой застолбил Шитов (2 ассиста в трех матчах), справа уверенно играет Бегунов, который стал героем выездной встречи с ДАЦ (забил и отдал голевую). Новичок «Динамо» грузин Наваловский пока что вышел на поле только в кубковом матче с «Энергетиком-БГАТУ»: его не успели заявить ко 2-му раунду Лиги Европы, но он вполне может сыграть с «Зенитом».

Высокая фланговая активность обусловлена и крепкой опорной зоной. Пока что пара Корзун-Яхая смотрится надежно. Именно их уверенная игра в центре позволяет латералям чаще подключаться к атакам.

Уход Сароки не стал потерей

Многих болельщиков обеспокоил отъезд Сароки в «Локерен». Из страйкеров у «Динамо» остались Иванов и Макась, которые до этого забили один мяч на двоих. Пока что Гуренко больше доверяют Филу. Кроме игры с «Энергетиком», во всех матчах после ухода Сароки он выходил в «старте». Пока что забил лишь ДАЦ с пенальти. Многие фаны считают, что из-за такой результативности «Динамо» пора бы распрощаться с форвардом. Но Иванов хорош в другом. Он может придержать мяч и стянуть на себя соперников, а после уже отдает на набегающих инсайдов. Именно это часто проделывал Сарока. Фил мыслит нестандартно – никогда не знаешь, чего от него ожидать в следующую секунду: может сделать красивый финт, а может и сыграть в «стеночку» с партнером. Посмотрите, как они с Хващинским организовали гол в ворота ДАЦ.

Иванов забивает мало, но отдает. В 16 матчах (а он часто выходил на замену) на счету Фила четыре ассиста. При этом в «Динамо» есть кому забивать. Это спокойно делают инсайды Николич и Хващинский.

Николич по-прежнему очень крут

В начале июня Николич получил травму и выбыл из строя почти на полтора месяца. Без него в атаке «Динамо» все стало совсем печально. Во всех пяти матчах за время его отсутствия команда забила по голу. Из инсайдов-распасовщиков у «бело-синих» остался только Иванов. Но Гуренко больше доверял бегункам Соловью и Хващинскому. У обоих все хорошо со скоростью, но это не те игроки, которые могут отдать проникающий пас в штрафную или сделать пару крутых финтов.

Николич вернулся в первом матче с «Дерри» и взялся за старое. Серб продолжает раздавать ключевые передачи да и сам часто оказывается на ударных позициях. После его возвращения атакующая игра «Динамо» стала гораздо ярче. Даже проигранный матч с «Дерри» минчане могли бы как минимум свести к ничьей, реализуй они все свои моменты. Николич отвечает и за все динамовские «стандарты». Порой выходит довольно неплохо.

Все тот же Хомутовский считает, что в матчах с «Зенитом» Николич может показать себя и уехать в более сильный клуб. Но пока что Урош пригодится и «Динамо».