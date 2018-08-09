«Безопасность граждан Беларуси и ЕС не может быть разменной монетой» 9.08.2018, 15:44

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Поколения белорусов и их соседей не должны стать жертвами недальновидных решений властей по БелАЭС.

Об этом говорится в заявлении Белорусской антиядерной кампании (БАЯК) по итогам сегодняшней встречи в Госатомнадзоре по стресс-тестам Островецкой АЭС, которое сайт Charter97.org публикует полностью:

- Рекомендации евроэкспертов подтвердили наши опасения по поводу Островецкой АЭС, мы настаиваем на их исполнении до выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока.

Сегодня, на встрече представителей Госатомадзора Беларуси, представителей СМИ и общественности с Марком Фоем, главой группы евроэкспетов, проводившей партнерскую проверку Национального доклада по стресс-тестам Белорусской АЭС, мы получили очередные аргументы в пользу того, что проект АЭС-2006, по которому возводится атомная электростанция под Островцом, должен быть серьезно доработан для его приведения в соответствие с нормами WENRA (Западноевропейской ассоциацией регуляторов в области ядерной безопасности) и МАГАТЭ.

Для этого европейские эксперты, рекомендуют провести, в частности, сейсмические исследования, а по их результатам - адекватную оценку сейсмоустройчивости оборудования, систем и коммуникаций Островецкой АЭС.

На наш взгляд, такие исследования должны были быть проведены до начала строительства и даже до выбора площадки, однако проведены не были, хотя этого требовали нормы, действовавшие на момент принятия решения о выборе площадки. Мы отмечали это ранее, в выводах Общественной экологической экспертизы проекта Белоруссской АЭС.

Выводы европейских экспертов подтвердили и другие наши опасения об уязвимости Островейкой АЭС к природным событиям и условиям, которые могут повлечь аварию Фукусимсого типа.

Марк Фой отметил на сегодняшней встрече, что все рекомендации, выданные группой ENSREG и ЕС важны для снижения рисков функционирования Белорусской АЭС, несмотря на то, что в их выполнении может быть установлена очередность и выбраны наиболее приоритетные.

В то же время, результаты встречи не дали гарантии того, что рекомендации европейских экспертов серьезно воспринимаются, в первую очередь, эксплуатирующей организацией и все они будут выполнены перед вводом первого энергоблока Островецкой АЭС в строй. Более того, представители белорусской стороны считают их избыточными.

Мы поддерживаем готовность Госатомнадзора вести диалог с ЕС и общественностью по поводу исполнения рекомендаций, однако настаиваем на том, чтобы они были включены в Национальный план действий и выполнены до выдачи лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, даже если это потребует внесения изменений в белорусское законодательство и проектную документацию.

Безопасность граждан Беларуси и ЕС не может быть разменной монетой, поколения белорусов и их соседей не должны стать жертвами недальновидных и поспешных решений!

Мы напоминаем, что стресс-тесты выполняются для снижения рисков атомных электростанций по узкому кругу вопросов и не могут служить доказательством безопасности. Наилучшей альтернативой, которая сбережет миллиардные инвестиции, откроет новые перспективы и обезопасит миллионы людей в радиусе воздействия Острвецкой АЭС от дополнительного и неприемлемого радиационного риска, является безъядерный путь развития и переход к устойчивой возобновляемой энергетике!