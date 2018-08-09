В Беларуси вырос спрос на доллары 5 9.08.2018, 16:14

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Фото: Bloomberg

При этом тридцатый месяц население остается чистым продавцом валюты.

Тридцатый месяц население Беларуси остается чистым продавцом наличной валюты, причем в июле интерес к валютным операциям у белорусов вырос. При этом, согласно материалам Нацбанка, за месяц чистая продажа наличной валюты упала на 3,6% до 167,2 млн долларов, пишет tut.by.

Однако и продажа, и покупка наличной валюты в июле росла. Граждане сдали на 6,5% больше валюты, чем в июне, — 687 млн долларов, а купили — на 10,3% больше, 519,8 млн долларов.

За семь месяцев нынешнего года белорусы сдали 1,204 млрд долларов чистыми, за весь прошлый год — 2,2 млрд долларов, в 2016 году чистая продажа составила 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе-июле были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 233,3 млн долларов).

Уже третий год граждане продают валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов. Эксперты прогнозируют, что в нынешнем году тенденция сохранится.